Pierwsi ratownicy medyczni z 17 Brygady zaszczepieni

Narodowy Program Szczepień to duża szansa na przerwanie łańcucha zakażeń. 18 stycznia br. ratownicy medyczni z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej otrzymali pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Kilka minut po godzinie 9.00 w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Żarach ruszyły pierwsze sczepienia.

REKLAMA

Wszystkie zaszczepione osoby zostały poddane kilkunastominutowej obserwacji. Należy liczyć się z możliwością, że po każdym nowym preparacie mogą wystąpić reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, w związku z tym przez 15 minut, każdy z zaszczepianych żołnierzy przebywał w lokalu pod opieką personelu. Żołnierze z siedemnastką na ramieniu otrzymali pierwszą dawkę szczepionki. Kolejna zostanie podana w odstępie od 21 do 28 dni czyli 9 lutego.

- Ratownicy medyczny pełniący służbę w jednostce oraz wykonujący codzienne obowiązki w ramach wsparcia cywilnego państwa w walce z pandemią, stoją na pierwszej linii starcia z koronawirusem, narażając swoje zdrowie. W związku z tym zaszczepiłem się z kilku powodów. Jestem medykiem i korzystam z wiedzy opartej na nauce. Ponadto liczę na to, że szczepionka jest w stanie mnie zabezpieczyć i uchronić przed poważnym przebyciem i powikłaniami po ewentualnej chorobie. Na koniec mam nadzieję i poczucie, że po zaszczepieniu przyczyniam się do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa - komentuje sierż. Dariusz Marczak, podoficer brygady do spraw służby medycznej.

Tekst: ppor. Anna Dominiak