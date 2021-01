Dołącz do zawodowców

Masz za sobą służbę przygotowawczą i chciałbyś zostać żołnierzem zawodowym? Zgłoś się na kwalifikacje do jednej z jednostek wojskowych w całym kraju. Cywile, którzy dotąd nie mieli styczności z wojskiem, mogą z kolei zarejestrować się na portalu rekrutacyjnym, przejść kwalifikacje w wojskowym centrum rekrutacyjnym, a następnie odbyć służbę przygotowawczą, będącą przepustką do służby zawodowej.

Osoby po służbie przygotowawczej lub rezerwiści mogą aplikować na stanowiska żołnierzy zawodowych w jednostkach całej Polski. Kwalifikacje w wielu z nich odbędą się w najbliższych dniach.

W 16 Batalionie Powietrznodesantowym w Krakowie są one obecnie prowadzone w dwóch etapach. Ochotnik musi najpierw przejść wstępną kwalifikację telefoniczną (nr tel. 262-134-551), a dopiero po jej pozytywnym wyniku jest zapraszany na spotkanie w jednostce. Najbliższe kwalifikacje odbędą się 19 stycznia, kolejne 9 i 23 lutego. Jak zaznaczają przedstawiciele jednostki, oferta służby w 16 Batalionie jest przeznaczona dla młodych ludzi, którzy prowadzą aktywny tryb życia, posiadają uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych (głównie kategoria prawa jazdy C lub C+E) i czynnie uprawiają sporty przydatne w wojsku: spadochroniarstwo, wspinaczkę wysokogórską, narciarstwo, walkę wręcz czy nurkowanie. Preferowani są ci, którzy znają język angielski, a także ukończyli kursy np. ratownika medycznego czy płetwonurka.

21 stycznia kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej będą prowadzili przedstawiciele 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku. Wolne stanowiska – od sztabowych po batalionowe – są przeznaczone głównie dla kandydatów na podoficerów. Kolejny termin kwalifikacji jednostka zaplanowała na 18 lutego. Wszelkie informacje o wolnych etatach można uzyskać pod numerem telefonu 723 252 869.

Tego samego dnia ochotnicy mogą zgłaszać się do 7 Dywizjonu Lotniczego w Nowym Glinniku. Na stanowiska szeregowych zawodowych są poszukiwani przede wszystkim kierowcy z kategoriami prawa jazdy C lub C+E. Kandydaci na podoficerów i oficerów z kolei mogą ubiegać się o stanowiska w służbie inżynieryjno-lotniczej. Więcej informacji pod numerami telefonów 262-167-614, 261-167-577.

Dowództwo 5 Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie zaplanowało już terminy kwalifikacji na cały rok. Będą się one odbywać dwa razy w miesiącu, z wyjątkiem wakacji, gdy nabór będzie prowadzony tylko raz w miesiącu. Najbliższe kwalifikacje, na stanowiska służbowe w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych, odbędą się w Sulechowie już 26 stycznia, kolejne 9 i 23 lutego. Na stanowiska do najmłodszego korpusu są poszukiwani głównie kandydaci na kierowców (kategorie prawa jazdy C, C+E), a także np. saperzy. Kandydaci na podoficerów mogą z kolei aplikować na stanowiska podoficerów i podoficerów starszych – szefów baterii, dowódców plutonów i techników. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 261 569 643 (oficerowie) lub 261 569 644 (podoficerowie i szeregowi).

Terminy tegorocznych kwalifikacji podał już także 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie. Tu również oprócz wakacji będą się one odbywały dwa razy w miesiącu. Na najbliższe ochotnicy mogą się stawić 9, a potem 23 lutego. Obecnie jednostka poszukuje przede wszystkim ochotników z prawem jazdy kategorii C, C+E, którzy chcą objąć stanowiska szeregowych zawodowych – kierowców. Więcej informacji pod numerem telefonu 261-135-538.

W każdy wtorek (oprócz dni ustawowo wolnych) na kwalifikacje do służby w korpusie szeregowych zawodowych ochotnicy mogą się zgłaszać do 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej. Wymagane jest wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty, ponieważ z powodu pandemii w kwalifikacji może uczestniczyć maksymalnie pięć osób. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 262-168-218.

4 lutego nabór będą prowadzili przedstawiciele 1 Batalionu Drogowo-Mostowego w Dęblinie. Kwalifikacje będą się odbywać na stanowiska podoficerskie, a preferowani będą kandydaci z prawem jazdy kategorii C, C+E. Więcej informacji pod numerami telefonów 261 515 464, 261 515 448.

Ochotnicy mogą też aplikować na stanowiska zawodowców w wojskach specjalnych. Na złożenie wniosków o powołanie do służby kandydackiej ochotnicy mają czas do 31 marca 2021 roku. Do 30 kwietnia w jednostkach wojsk specjalnych odbędzie się szkolenie sprawdzające, a następnie kwalifikacje. Postępowanie rekrutacyjne zakończy się 19 sierpnia, a niecały miesiąc później, 7 września najlepsi rozpoczną kurs. Więcej informacji pod numerem telefonu 261-637-751.

O zostanie żołnierzem zawodowym mogą też ubiegać się osoby cywilne, które nie mają za sobą żadnej z form czynnej służby wojskowej. Zanim jednak obejmą etat w jednostce, muszą najpierw przejść służbę przygotowawczą. Aby ją odbyć, trzeba zarejestrować się na portalu rekrutacyjnym pod adresem www.zostanzolnierzem.pl i czekać na informację o terminie wizyty w wojskowym centrum rekrutacyjnym. W najbliższym czasie (28.01.2021 – 29.01.2021 oraz 4.02.2021 – 5.02.2021) takie centra zostaną powołane np. w Białymstoku. To tam zarejestrowani na tym terenie kandydaci przejdą całą procedurę naboru, a po uzyskaniu pozytywnych wyników z postępowania rekrutacyjnego będą mogli rozpocząć 28-dniowe szkolenie w służbie przygotowawczej. Po jej ukończeniu będą mogli aplikować do służby zawodowej. Więcej informacji pod numerem telefonu 261 398 253.

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje muszą mieć ze sobą m.in.: dowód osobisty, książeczkę wojskową, zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej oraz wszelkie dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje. W większości jednostek elementem rekrutacji jest test sprawnościowy, dlatego od kandydatów wymagane jest także posiadanie stroju i obuwia sportowego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej.

Żołnierze rezerwy starający się o ponowne wcielenie do służby zawodowej muszą dodatkowo przedstawić m.in. świadectwo służby i akt mianowania, a kandydaci z innych służb (Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna itp.) m.in. opinię służbową i akt mianowania na ostatni stopień. Z powodu pandemii wymagane są także rękawiczki jednorazowe oraz maseczka.