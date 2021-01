Pierwsze przysięgi terytorialsów w 2021 roku

W miniony weekend blisko 300 kolejnych ochotników do pełnienia terytorialnej służby wojskowej wypowiedziało słowa roty i stało się żołnierzami Wojska Polskiego. Pierwsze w 2021 roku zaprzysiężenia Terytorialsów odbyły się w 6 brygadach OT, i aż w 8 lokalizacjach. 16 stycznia odbyła się przysięga w Inowrocławiu, natomiast 17 stycznia w Białymstoku, Lublinie, Morągu, Braniewie, Giżycku, Malborku i Szczecinie.

W 2020 roku zostało zaprzysiężonych 5156 żołnierzy w trakcie 89 przysiąg. Na pierwszy kwartał 2021 roku zaplanowane zostały 34 uroczystości zaprzysiężenia, 8 z nich odbyło się już w miniony weekend. Większość osób, które złożyły przysięgę 16 i 17 stycznia to uczniowie, studenci i nauczyciele, którzy odbyli szkolenie podstawowe w ramach projektu „Ferie z WOT”.

Młodzi ludzie, którzy okres ferii przeznaczyli na odbycie szkolenia podstawowego, to koledzy z klasy, studiów czy z jednej szkoły. Ze Stargardu pochodzą dwie bliźniaczki, które wstąpiły do WOT zachęcone przez kolegów z klasy mundurowej. Grupy nauczycieli, to również koledzy-nauczyciele, ale nierzadko i nauczyciele-wychowawcy, ramię w ramię ze swoimi uczniami przystępujący do nowego rozdziału wspólnego życia. Ale nie tylko. Na styczniowych „szesnastkach” szkolili się również osoby spoza kręgu edukacyjnego. Wiemy, że szeregi OT zasilili ekonomiści, mechanicy, lekarze, dziennikarze, elektrycy, instruktorzy sztuk walki, pasjonaci militariów, a także technik weterynarii, ratownik wodny, pracownik magazynu, pracownica banku i administracji publicznej. W życiu cywilnym każdy robi coś innego, ale wszystkich łączy jedno – chęć służby Ojczyźnie i lokalnej społeczności.