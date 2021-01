Terytorialsi uczą się opieki nad pacjentami

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu zakończyło kolejną edycję kursu opieki nad pacjentem leżącym. Celem kursu jest przygotowanie żołnierzy do wykonywania zadań opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób starszych, pensjonariuszy zakładów opieki lekarskiej i domów pomocy społecznej.

Żołnierze WOT w ramach wsparcia systemu ochrony zdrowia w walce z pandemią wielokrotnie do tej pory realizowali zadania, które wymagały umiejętności opieki i obchodzenia się z leżącymi pacjentami. Do tej pory do tych zadań był wykorzystywany personel WOT, który posiadał wymagane doświadczenie. Coraz większy zakres wsparcia jakiego udzielają żołnierze WOT w ramach operacji „Trwała Odporność” spowodował konieczność zwiększenia liczby żołnierzy posiadających takie kompetencje, stąd inicjatywa CSWOT uruchomienia specjalistycznego kursu.

Kurs ten wpisał się już na stałe w program Centrum Szkolenia WOT. Oprócz szkolenia z podstaw opieki nad pacjentem podczas trwania tego kursu wyłaniani są instruktorzy zajęć, którzy po przejściu szkolenia będą nauczać żołnierzy w brygadach. Zostać instruktorem nie jest jednak łatwo, mogą to być osoby z wykształceniem medycznym np.: pielęgniarki czy ratownicy medyczni lub inne osoby które w swojej codziennej pracy mają kontakt z pacjentem leżącym, wykazują się wiedzą i zaangażowaniem, a także ogromną empatią i zrozumieniem pacjenta.