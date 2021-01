Treningi z gwiazdami zakończone, ale ćwiczcie dalej sami!

Organizatorom do udziału w akcji udało się zaprosić gwiazdy, które były idolami dla kilku pokoleń sympatyków sportu. W sumie w treningach uczestniczyło ośmioro medalistów igrzysk olimpijskich: Andrzej Supron (wicemistrz olimpijski w zapasach z 1980 roku), st. chor. sztab. rez. Józef Tracz (trzykrotny medalista w zapasach: srebrny z 1992 roku i brązowy z 1988 i 1996 roku), Renata Mauer-Różańska (trzykrotna medalistka w strzelectwie – złota z 1996 i 2000 roku oraz brązowa z 1996 roku), Otylia Jędrzejczak (trzykrotna medalistka w pływaniu – złoto i dwa srebra na igrzyskach olimpijskich w 2004 roku), Paweł Rańda (srebro w wioślarstwie – 2008), st. szer. Agnieszka Wieszczek-Kordus (brąz w zapasach – 2008), Tomasz Majewski (dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą z 2008 i 2012 roku) i kpr. rez. Damian Janikowski (brąz w zapasach – 2012). Zajęcia prowadziło również dziesięcioro zawodników, którzy przygotowują się do startu w najbliższych igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Półgodzinne treningi w sieci miały się odbywać codziennie podczas ferii z przerwą na weekend. Życie jednak zweryfikowało plany organizatorów akcji „Wojskowe ferie online – Ćwicz z nami!”, czyli Ministerstwa Obrony Narodowej we współpracy z Oddziałem Wychowania Fizycznego i Sportu Dowództwa Generalnego RSZ. Niektóre z gwiazd sportu wydłużyły bowiem treningi. O ponad 10 minut spotkanie z uczniami przedłużyli m.in. kpr. rez. Damian Janikowski i st. szer. Agnieszka Wieszczek-Kordus. Chociaż akcja formalnie już się zakończyła, nadal można trenować z gwiazdami sportu. Do kontynuowania treningów gorąco zachęcają sportowcy. Filmy instruktażowe są bowiem nadal dostępne w sieci na profilach facebookowych gwiazd, które prowadziły zajęcia podczas ferii.

Poświęcajcie pół godziny dziennie na aktywność fizyczną! – apelowała do dzieci i ich rodziców Otylia Jędrzejczak, która wraz z szer. Radosławem Kawęckim poprowadziła ostatni trening w ramach akcji „Wojskowe ferie online – Ćwicz z nami!”. Przez dwa tygodnie do wspólnych treningów zachęcały gwiazdy sportu.

Ze względu na specyfikę dyscyplin uprawianych przez sportowców poszczególne treningi były bardzo urozmaicone. Każdy z prowadzących starał się pokazać charakterystyczne ćwiczenia dla swojego sportu. Przy okazji opowiadali o tych dyscyplinach i dzielili się ciekawostkami. Niektórzy przeprowadzili także konkursy wiedzy o swoich dyscyplinach. Pytania związane z pływaniem i wioślarstwem zadawali szer. Alicja Tchórz i Paweł Rańda, a o ciekawostki na temat strzelectwa pytali Renata Mauer-Różańska i kpr. Karolina Kowalczyk. Z kolei konkurs wiedzy o zapasach przeprowadzili st. chor. sztab. rez. Józef Tracz, st. szer. Michał Tracz i st. szer. Dawid Klimek.

Sportowcy prowadzili zajęcia w różnych miejscach. Przedstawiciele zapasów z Wrocławia i Warszawy na zapaśniczej macie, a st. szer. Agnieszka Wieszczek-Kordus i kpr. rez. Damian Janikowski w oktagonie. Renata Mauer-Różańska i kpr. Karolina Kowalczyk na strzelnicy Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław. Ppor. Krystyna Guzik z mężem szer. rez. Grzegorzem Guzikiem uczyli natomiast podstaw narciarstwa biegowego na śniegu w Zakopanem. W swoich domach ćwiczyli kpr. Marcin Lewandowski z córkami, Tomasz Majewski z synem oraz szer. Radosław Kawęcki i Otylia Jędrzejczak.

Dla miłośników sztuk walki bardzo atrakcyjne było spotkanie w oktagonie medalistów igrzysk olimpijskich w zapasach. Uprawiający obecnie MMA kpr. rez. Damian Janikowski zaprezentował podstawowe ciosy i kopnięcia, które stosują sportowcy podczas walki. Brązowy medalista w zapasach zdradził również, jaka jest jego ulubiona akcja. – Połączyłem techniki ze stylu klasycznego i wolnego – przyznał i zademonstrował, jak dzięki temu obala przeciwnika na matę. Z kolei asystująca mu koleżanka zdradziła, ile ma lat, pochwaliła się swoim bicepsem i wypytywała kolegę o termin jego kolejnej walki. – Robiłem wszystko, aby walczyć na gali 30 stycznia. Jednak promotorzy mieli inne plany. Wystąpię więc na przełomie lutego i marca – zapewnił Janikowski. Na koniec treningu sportowcy stoczyli walkę o tytuł króla sali. Został nim ten, kto pierwszy sprowadził rywala do parteru. Kto wygrał? Zobaczcie sami…

– W drodze do każdego sukcesu trzeba mieć cel – podkreśliła Otylia Jędrzejczak w rozmowie z szer. Radosławem Kawęckim. Utytułowana sportsmenka zachęcała też dzieci i ich rodziców, aby starali się codziennie poświęcać pół godziny na aktywność fizyczną. – Po latach nie będziecie tego żałować. Motywujcie się wzajemnie do wspólnych ćwiczeń. Naprawdę warto! – dodała pływaczka. W odpowiedzi jedna z internautek również skierowała do wszystkich apel, aby wzajemnie się motywowali i pochwaliła Jędrzejczak i Kawęckiego za to, że pokazali, że można doskonale razem ćwiczyć, nie będąc w tym samym miejscu. Co ciekawe, duet kończący akcję „Wojskowe ferie online – Ćwicz z nami!” jako jedyny nie ćwiczył razem – obydwoje sportowcy byli bowiem we własnych domach.