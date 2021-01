Niebawem ruszą szczepienia żołnierzy

REKLAMA

W kolejnym etapie mają zostać zaszczepieni seniorzy, a także nauczyciele i mundurowi. Wśród tych ostatnich będą także żołnierze Wojska Polskiego. Jako pierwsi będą szczepieni wojskowi biorący udział w działaniach epidemicznych, którzy niemal codziennie mają kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem. W grupie priorytetowej znajdą się także żołnierze odpowiadający za realizację kluczowych dla bezpieczeństwa narodowego zadań oraz ci, którzy przebywają na misjach i placówkach zagranicznych. Ministerstwo rozpoczęło już szacowanie zapotrzebowania na szczepionki w siłach zbrojnych, powstaje też system szczepień, a w jednostkach żołnierze składają deklaracje o chęci zaszczepienia się.

– Narodowy Program Szczepień przewiduje, że szczepienia nie są obowiązkowe i na tych samych zasadach program będzie realizowany w Siłach Zbrojnych RP. Ochrona zdrowia żołnierzy jest istotnym elementem wartości bojowej wojsk, a podejmowane czynności, w tym szczepienia ochronne, mają na celu stworzenie bezpiecznych warunków pracy i służby podczas wykonywania zadań często w trudnych oraz niosących różne zagrożenia dla zdrowia i życia okolicznościach – informuje MON.

Szczepienie warunkiem udziału w kursie

W piśmie skierowanym do jednostek, Gabriel Brańka, dyrektor Departamentu Kadr MON, podkreślił, że opracowanie szczepionek przeciw COVID-19, które są bezpieczne i skuteczne, to długo oczekiwany punkt zwrotny w walce z pandemią. Dlatego, choć szczepienia są dobrowolne, żołnierze, którzy się nie zaszczepią, muszą się liczyć z pewnymi ograniczeniami. „Biorąc pod uwagę fakt, że jedynie szczepionki są w stanie zminimalizować ryzyko wystąpienia wirusa podczas realizacji zadań, w 2021 roku tylko zaszczepieni żołnierze będą kierowani na kursy i szkolenia, w tym podoficerskie i oficerskie, a także na kursy kwalifikacyjne i doskonalące”, czytamy w piśmie. W ten sposób wojsko chce ograniczyć powstawanie potencjalnych ognisk zakażeń.

Podobna zasada będzie brana pod uwagę w przypadku żołnierzy wyjeżdżających na misje lub wyznaczanych na stanowiska poza granicami kraju. Jak podkreślają jednak przedstawiciele MON-u, szczepienia przed wyjazdem na misje są standardowym działaniem w Siłach Zbrojnych RP i wymóg ten będzie dotyczył także szczepień przeciw COVID-19.

Kierownictwu Ministerstwa Obrony Narodowej zależy, aby jak największa grupa żołnierzy poddała się szczepieniom przeciwko COVID-19. Pozwoli to na szybki powrót do standardowego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, w tym do pełnowymiarowych ćwiczeń. „Aby zachęcić jak największą grupę żołnierzy do szczepień, fakt dobrowolnego zaszczepienia się, jako środek zwiększający bezpieczeństwo żołnierza, a tym samym jego dyspozycyjność i zdolność wykonywania zadań służbowych, będzie miał wpływ na jego opinię służbową”, napisał dyrektor Brańka.

Do szczepień żołnierzy ma zachęcić także kampania MON-u. W mediach społecznościowych już teraz są publikowane sylwetki dowódców, żołnierzy oraz osób związanych z Wojskiem Polskim, które planują się zaszczepić. Swój udział w akcji zapowiedzieli już m.in. gen. Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP, i gen. Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Do szczepień namawia wszystkich żołnierzy także minister Mariusz Błaszczak. – Byłoby nierozsądnie zrezygnować z szansy na powrót do zdrowia i normalności. Zachęcam wszystkich żołnierzy do tego, aby jak najliczniej skorzystali z tej szansy i dali przykład odpowiedzialności. Zaszczepmy się przeciw COVID-19 – powiedział szef MON-u.