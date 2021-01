Inauguracja szkolenia artylerzystów

Uroczystą zbiórką pododdziałów zainaugurowano rozpoczęcie nowego roku szkoleniowego w 23 pułku artylerii oraz szkolenie pierwszego turnusu służby przygotowawczej.

Dziękując żołnierzom za wysiłek włożony w realizację zadań w minionym roku, dowódca 23 pułku artylerii płk Marek Wasielewski omówił główne kierunki działalności szkoleniowo - metodycznej w rozpoczętym roku.

„Przed nami równie intensywny rok szkoleniowy jak poprzedni. Rok wytężonej pracy rozpoczniemy formowaniem XV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, a zadanie to w głównej mierze realizowane będzie przez żołnierzy 3 dywizjonu artylerii rakietowej. Dla nas artylerzystów to także rok intensywnego szkolenia i ćwiczeń na poligonach, również tych z udziałem żołnierzy rezerwy m.in. 1 dywizjonu artylerii samobieżnej i 4 dywizjonu artylerii rakietowej. Równocześnie będziemy brać udział w ćwiczeniach przełożonego oraz realizować szkolenia kolejnych turnusów służby przygotowawczej. Dziś wiem, że nie ma szans na jakąkolwiek pauzę dla nas wszystkich. Rok 2020 zakończył się wieloma sukcesami, których jesteście autorami, o czym niejednokrotnie mówili nasi przełożeni. Znam Was i wiem, że wspólnie podołamy każdemu planowanemu bądź nieplanowanemu zadaniu. Niejednokrotnie udowodniliście, że mogę na Was liczyć” – w swoim przemówieniu mówił dowódca płk Marek Wasielewski.