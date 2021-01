Radomscy terytorialsi przebadają blisko dwa tysiące pracowników szkół

Żołnierze z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Radomiu przebadają prawie 2000 nauczycieli i pracowników szkół pod kątem koronawirusa. Testy rozpoczęły się w poniedziałek, 11 stycznia i potrwają do końca tygodnia.

W sumie przebadanych zostanie ponad 1900 osób, wśród nich nauczyciele klas I-III oraz szkół specjalnych, a także pracownicy tych placówek z terenu powiatu radomskiego. - Od przyszłego tygodnia uczniowie prawdopodobnie wrócą do szkół. Chcemy, aby ten powrót był bezpieczny dla wszystkich - dla dzieci i ich bliskich, ale także dla nauczycieli i ich rodzin. Dzięki naszemu zaangażowaniu możliwe będzie zmniejszenie ryzyka zakażenia do minimum. To jedno z działań, dzięki któremu żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej świadczą realną pomoc lokalnej społeczności w chwili realnego ryzyka, jakim jest zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 - podkreśla płk Witold Bubak - Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W akcji udział weźmie ponad 20 żołnierzy z 62 batalionu lekkiej piechoty. Do zadań terytorialsów należeć będzie pobieranie wymazów, natomiast badania prowadzić będą Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu i Laboratorium Analiz Genetycznych "Warsaw Genomics".