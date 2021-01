Zbuduj bezzałogowiec i wygraj!

Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało konkurs na opracowanie i skonstruowanie bezzałogowych systemów powietrznych lub morskich. To propozycja dla podchorążych, cywilnych studentów i doktorantów uczelni wojskowych. Na budowę urządzenia uczestnicy konkursu otrzymają pieniądze. A zwycięzca wygra 50 tys. zł. Nabór już trwa!



Zdjęcie z kursu dla kandydatów na operatorów bezzałogowców FlyEye z Wojsk Obrony Terytorialnej. Fot. DWOT

Ideą konkursu jest znalezienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie nowoczesnych technologii, które zwiększają bezpieczeństwo i potencjał obronny kraju. Każdy student lub doktorant, który zdecyduje się wziąć udział w konkursie, będzie musiał przedstawić koncepcję opracowania i budowy bezzałogowego systemu powietrznego lub bezzałogowego systemu morskiego w jednej z trzech kategorii: operacyjno-rozpoznawczej, bojowej bądź amunicji krążącej.

Skąd wziął się pomysł na konkurs? – Systemy bezzałogowe to zagadnienie, którym pasjonuje się wielu młodych ludzi, a konkurs to doskonała okazja, by wykorzystać ich potencjał. Budowa bezzałogowców to bardzo perspektywiczna i rozwojowa domena naukowa, w której można wprowadzić wiele innowacyjnych rozwiązań. Wierzę, że konkurs zaowocuje powstaniem bardzo ciekawych projektów – mówi ppłk Jarosław Kirschenstein, kierownik Ośrodka Szkolenia Obsługi Bezzałogowych Statków Powietrznych Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.