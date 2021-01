Ferie w mundurze, czyli nowi zachodniopomorscy terytorialsi

- Od dziecka interesuję się wojskiem i założenie munduru to było moje marzenie - mówi uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Tychowa Piotr Wetklo. - A wojska obrony terytorialnej pozwoliły mi, jak tylko ukończyłem 18 lat, spełnić to, o czym myślałem. Mam nadzieję, że przydam się lokalnej społeczności jako żołnierz a przy tym będę mógł rozwijać swoje zainteresowania najpierw jako szeregowy, a z czasem też awansuję. - Wojsko zawsze było mi bliskie, od 10 lat pracuję w jednostce wojskowej w Wałczu jako cywil, a tutaj wreszcie mogę założyć mundur - dodaje Beata Różańska z Wałcza. - Wierzę, że będę się tu mogła realizować i spełnić swoje marzenia o wojsku

Spośród 38 nowych żołnierzy 29 to uczniowie i studenci. Aż 9 z nich uczy się w II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie (7 nowych żołnierzy 14 ZBOT to koledzy z jednej klasy - wojskowej). Kolejnych 5 osób to uczniowie Zespołu Szkól Ponadpodstawowych z Tychowa. 26 nowych żołnierzy to mężczyźni a aż 12 to kobiety. 30 nie ma jeszcze ukończonych 25 lat. Ciekawostką jest, że dwie kobiety - nowi żołnierze to bliźniaczki ze Stargardu.

Ich szkolenie potrwa 16 dni. W miniony weekend stawili się w 14 ZBOT w Szczecinie - Podjuchach. Każdy z żołnierzy na wstępie został poddany testowi na obecność wirusa Sars-COV-2. Wyniki wszystkich przebadanych żołnierzy były negatywne, co oznacza, że nie zostali zainfekowani wirusem. Jeszcze w sobotę otrzymali mundury, zapoznali się z jednostką, załatwili sprawy administracyjne a w niedzielę przeszli test z wychowania fizycznego i odbyli pierwsze zajęcia z musztry wojskowej. Tego samego dnia wyjechali do Choszczna, gdzie w 141 batalionie lekkiej piechoty rozpoczęli właściwe szkolenie. - Jego celem jest nauczenie podstaw służby wojskowej. Szkolenie jest jednak na tyle intensywne, że po jego zakończeniu - a jest nim tzw. pętla taktyczna, nazywana przez wielu żołnierzy „egzaminem” - żołnierz składa przysięgę wojskową mając już pewne umiejętności konieczne do rozpoczęcia służby - wyjaśnia dowódca 14 ZBOT płk Tomasz Borowczyk. - Cieszę się, że tylu młodych ludzie zdecydowało się spędzić ferie zimowe nie przy komputerze, ale na naszym szkoleniu. Zapewniam, że atrakcji nie zabraknie.

16 dniowe szkolenie przeznaczone dla rekrutów, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z wojskiem odbywa się bez przerwy. Nowi żołnierze otrzymują nowoczesną broń - karabinki MSBS Grot, z którą nie rozstają się przez cały czas. Zapoznają się z zasadami jej użycia a następnie odbywają strzelania na strzelnicy. Wiele czasu podczas szkolenia zajmuje żołnierska taktyka, czyli zasady zachowania się w terenie i działania w ramach pododdziału, tzw. sekcji. Nowi żołnierze uczą się także zasad udzielania pierwszej pomocy a także musztry, by godnie móc złożyć wojskową przysięgę.

Bo „Ferie z WOT” zakończy przysięga wojskowa, którą nowi żołnierze złożą na dwa tygodnie na placu apelowym 14 ZBOT w Szczecinie. Wcześniej czeka ich sprawdzian ze zdobytych umiejętności - tzw. pętla taktyczna. - Każdy żołnierz zostanie indywidualnie oceniony tak, aby można było dopasować jego dalsze szkolenie do jego umiejętności i predyspozycji - wyjaśnia płk Tomasz Borowczyk. Bo pełny cykl szkolenia żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej trwa 3 lata i jest podzielony na trzy etapy: szkolenie indywidualne, specjalistyczne i zespołowe.

Za tydzień do nowych żołnierzy 14 ZBOT dołączą kolejni na tzw. „ósemkę”, czyli trwające osiem dni szkolenie uzupełniające. To osoby, które wcześniej już służyły w wojsku bądź innych służbach mundurowych, np. w policji. Po zakończeniu obu szkoleń 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej będzie już liczyła prawie pól tysiąca żołnierzy - ochotników.

Żołnierzem WOT może być każdy, wystarczy ukończone 18 lat i niekaralność. Po złożeniu wojskowej przysięgi żołnierz odbywa szkolenie weekendowe raz w miesiącu, dzięki czemu może jednocześnie uczyć się, studiowa, wykonywać pracę zawodową czy zajmować się rodziną. Dzięki takim założeniom, w szeregach 14 ZBOT są zarówno uczniowie, studenci, pracownicy firm czy administracji państwowej a także nauczyciele a nawet wykładowcy akademiccy. Ich głównym zadaniem jest służba dla lokalnej społeczności Pomorza Zachodniego - obecnie główny wysiłek żołnierzy zachodniopomorskiej brygady OT nakierowany jest na walkę z pandemią.

Tekst: Marcin Górka, rzecznik prasowy 14 Zachodniopomorskiej BOT