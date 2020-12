Lotnicy z 8 BLTr w kolejnej Akcji Serce

28 grudnia załoga C-295M wykonała kolejny lot ratujący ludzkie życie w ramach "Akcji Serce". To już 34 akcja w 2020 roku.

Lotnicy z 8. BLTr na zapotrzebowanie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu przetransportowali zespół transplantologów po trasie Kraków - Gdańsk – Katowice- Kraków.

Po wpłynięciu zarządzenia, załoga C-295M, podjęła zespół lekarzy i w sposób planowy i bezpieczny wykonała zadanie ratunkowe. Samolot wystartował po godzinie 13: 00, a na balickie lotnisko powrócił w godzinach wieczornych.

Loty wykonywane w ramach „Akcji Serce” to szczególny typ lotów, dzięki którym możliwe jest ratowanie ludzkiego życia. Wojskowi lotnicy od wielu lat wykonują tego typu zadania, gdyż transport lotniczy to najszybsza forma dowiezienia organów do przeszczepu.