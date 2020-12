Testy sprawnościowe zawodowców po nowemu

Zmiany w przepisach dotyczących obowiązkowego, corocznego sprawdzianu z WF kadry zawodowej przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zapowiadali już na początku 2020 roku. Prace zmierzały do wprowadzenia systemu punktowego, takiego, jaki obowiązuje w niektórych państwach NATO, a także zmian w terminach zdawania testów sprawnościowych. Chodziło o wdrożenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą w bardziej obiektywny sposób ocenić kondycję żołnierzy, a z drugiej – ograniczyć sytuacje, gdy wojskowi w ogóle nie podchodzą do egzaminów.

Jeśli pandemia nie pokrzyżuje planów i przyszłoroczny sprawdzian sprawności fizycznej będzie mógł się odbyć, żołnierze będą go zdawać na nowych zasadach. Nowością będzie punktowy system oceniania, a także możliwość poprawienia oceny. Przepisy wprowadzają też więcej terminów testów. Ma to wyeliminować sytuacje, gdy żołnierze, przedstawiając zwolnienia lekarskie, unikają egzaminu.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie systemu punktowego. Dotychczas za każdą spośród czterech konkurencji egzaminu wojskowi otrzymywali oceny. Oddzielnie więc oceniany był marszobieg na dystansie 3 kilometrów lub pływanie w czasie 12 minut, podciąganie na drążku lub pompki, skłony tułowia w ciągu dwóch minut oraz bieg po tzw. kopercie zamienny z biegiem wahadłowy 10x10 metrów. Wyliczona średnia tych czterech not była końcową oceną z testu.

Teraz za każde ćwiczenie wojskowi będą otrzymywać punkty, które dopiero odpowiednio przeliczone złożą się na ocenę ogólną ze sprawdzianu. – Konkurencje pozostały takie same dla wszystkich żołnierzy, różne są natomiast liczby powtórzeń danego ćwiczenia lub czas potrzebny na wykonanie zadania. Zależy to np. od wieku, jednostki, w której służy żołnierz, czy płci – mówi ppłk Mirosław Bembnowicz, szef Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia Sztabu Generalnego WP. Jak dodaje oficer, nowe przepisy wprowadziły też wartościowanie konkurencji ze względu na cechy motoryczne. Jako najważniejsze i niezbędne w służbie wojskowej zostały wskazane: wydolność, potem siła, a w dalszej kolejności szybkość i zwinność. Dla każdej konkurencji wprowadzono też minimum, które żołnierz musi uzyskać, by zaliczyć dane ćwiczenie.

W nowych przepisach pojawił się również zapis dotyczący konkurencji pływackiej, którą żołnierz może zdawać zamiennie za bieg na 3 km. Test z pływania będzie możliwy, jeśli dowódca danej jednostki zapewni dostęp do basenu na czas egzaminów.

Nowe przepisy dają też możliwość organizowania sprawdzianów częściej niż dotychczas. Jeszcze w 2019 roku wojskowi musieli zaliczyć egzamin w maju lub czerwcu, a gdy z przyczyn służbowych lub zdrowotnych nie mieli takiej możliwości, ich kondycja była weryfikowana w październiku. Teraz egzaminy będą mogły być organizowane w kwietniu, maju i czerwcu, Jeśli żołnierz nie podejdzie do testu wiosną lub latem, będzie go musiał zaliczyć we wrześniu.

Wojskowi będą też mogli poprawić otrzymaną ocenę. – Może się zdarzyć, że sprawnemu żołnierzowi, z dobrą kondycją, będzie w dniu egzaminu dokuczać jakaś drobna niedyspozycja i z tego powodu nie będzie w stanie osiągnąć pożądanego przez siebie wyniku. Dlatego dajemy szansę tym, którzy będą chcieli oceny poprawić – mówi ppłk Bembnowicz.

Co o zmianach myślą sami żołnierze? – Nowe przepisy jako priorytet traktują wydolność. To dobrze, bo też uważam, że kondycja biegowa jest najważniejsza. Na ostatnim egzaminie dostałem trzy piątki i trójkę, ale ta ostatnia ocena była z biegu wahadłowego. Nie wiem, czy ja byłem zbyt wolny, czy podłoga zbyt śliska, a może buty źle dobrane do podłoża na hali. Ostatecznie z testu dostałem czwórkę, co wcale nie odzwierciedlała ona mojej kondycji. Sądzę, że nowe zasady okażą się bardziej sprawiedliwe – mówi żołnierz z jednostki powietrznodesantowej.

W 2020 roku żołnierze w ogóle nie podchodzili do sprawdzianu z WF. Minister Mariusz Błaszczak ze względu na sytuację epidemiczną i związane z nią ograniczenia podjął bowiem decyzję o odwołaniu testów. Na razie nie wiadomo, czy odbędzie się tegoroczny egzamin.