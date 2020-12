Uroczyste zwieńczenie szkolenia

Pozytywnie zakończone egzaminy, umożliwiają elewom aplikację do wybranego rodzaju Sił Zbrojnych RP na wolne stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy zawodowych. Przysięga rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy 17 WBZ, pełniącemu obowiązki płk Wojciechowi Ziółkowskiemu przez dowódcę uroczystości mjr Przemysława BECZEK. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju sobotnia ceremonia miała charakter zamknięty, w której nie uczestniczyli zaproszeni goście oraz rodziny żołnierzy składających przysięgę.

W tym roku to już ostatnia edycja szkolenia elewów w ramach III turnusu służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych. Ochotnicy pochodzący z całej Polski, 23 listopada br. rozpoczęli wojskowe szkolenie przygotowawcze w strukturach 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej, realizowane według programu podstawowego. Warto zaznaczyć, że szkolenie jest jednakowe dla wszystkich kandydatów, niezależnie od obranego w późniejszym czasie korpusu wojskowego i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, takie jak szkolenie strzeleckie, taktyczne czy zagadnienia z musztry.

Po podniesieniu flagi i odśpiewaniu przez uczestników uroczystości hymnu państwowego głos zabrał dowódca brygady. Płk Ziółkowski zwrócił się do przysięgających elewów: „Jako przyszli kandydaci do zawodowej służby wojskowej i przyszli żołnierze, właśnie dzisiaj bierzecie na siebie zaszczytny obowiązek kontynuowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego. Aby droga, której być może dla wielu z was wyznaczą dziś słowa roty- będzie pełna pasji, zaangażowania i odwagi w codziennym działaniu. Życzę wam spełnienia planów zarówno osobistych, jak i zawodowych”.

W ramach wyróżnienia przed frontem szyku żołnierze złożyli przysięgę wojskową na sztandar 17WBZ. Ksiądz kapelan udzielił żołnierzom błogosławieństwa, następnie w imieniu przysięgających, głos zabrał szer. elew Klaudia Chmiel „Zebraliśmy się tutaj, żeby złożyć przysięgę naszej ojczyźnie. Łączy nas gotowość do obrony granic państwa Polskiego oraz chęć niesienia pomocy naszym obywatelom. Nasza przygoda z wojskiem dopiero się zaczyna. Dziękuję dowódcą każdego szczebla za owocne szkolenie, wam koleżanki i koledzy za zaangażowanie”.

Ostatnim elementem uroczystości było odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Wzniosłego charakteru i powagi uroczystości nadała kompania honorowa na czele z pocztem sztandarowym oraz orkiestra wojskowa ze Szczecina.

Tekst: ppor. Anna Dominiak