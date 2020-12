Kraby dla artyleryjskiego Centrum Szkolenia

Pierwsze dostawy nowego uzbrojenia zostały skierowane do jednostek liniowych. Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia z Torunia, centralny ośrodek szkolenia artylerzystów, odpowiedzialny za kształcenie kadr tego rodzaju wojsk, nie dysponował do tej pory własnymi haubicami. Szkolenie prowadzone było z wykorzystaniem egzemplarzy użyczonych przez pułki. Wkrótce to się zmieni. Dzisiaj podpisany został aneks do kontraktu z 2016 roku, na mocy którego do 2022 roku do toruńskiej szkoły trafią dwa Kraby wraz z wozem dowodzenia oraz pojazdami logistycznymi – wozem amunicyjnym oraz remontu uzbrojenia i elektroniki. Wartość kontraktu to około 100 mln zł.

Nowe Kraby trafiają do wojska. Dziś podpisaliśmy aneks do umowy na dostawę elementów do dywizjonowych modułów Regina – poinformował minister Mariusz Błaszczak. Hucie Stalowa Wola, producentowi tego uzbrojenia, udało się wypracować oszczędności podczas realizacji kontraktu. Dzięki temu do toruńskiego Centrum Szkolenia trafią dwie dodatkowe armatohaubice.

To efekt oszczędności, jakie w czasie realizacji tego kontraktu udało się wypracować Hucie Stalowa Wola. W ramach rozliczeń z zamawiającym, czyli Ministerstwem Obrony Narodowej, producent dostarczy wojsku dwa dodatkowe działa. Trafią one do toruńskiego CSAiU. – Realizacja programów długookresowych jest tym, na czym zależy wszystkim spółkom skupionym w PGZ. Pozwala to na bardziej optymalne kosztowo i pod względem wykorzystania mocy produkcyjnych zaangażowanie naszych zakładów – mówi Andrzej Kensbok, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, której częścią jest HSW. – Dlatego m.in. zabiegamy o to, by resort uwzględniał w swoich planach zakupowych dłuższą perspektywę czasową i większe ilości sprzętu. Dobrym tego przykładem jest właśnie program „Regina”. Uzyskane oszczędności, które MON może przeznaczyć na domówienie dodatkowego sprzętu, są właśnie efektem rozpisanego na lata programu – wyjaśnia prezes.



Grafika: PZ

Bartłomiej Zając, prezes HSW, podkreśla, że rekordowa dla polskiej zbrojeniówki umowa z 2016 roku na dostawę czterech dywizjonowych modułów ogniowych Regina jest realizowana zgodnie z przyjętym terminarzem. Na początku grudnia br. pierwsze dwie baterie Krabów, czyli szesnaście dział, osiem wozów dowodzenia, cztery wozy amunicyjne i wóz remontu uzbrojenia i elektroniki, trafiły do 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu. W przyszłym roku jednostka ta otrzyma jeszcze osiem Krabów oraz trzy wozy dowodzenia i dwa wozy amunicyjne. – Cieszę się, że realizacja programu idzie sprawnie i zgodnie z planem. To dla naszego zakładu bardzo ważne, bo gwarantuje stabilność i pracę na kolejne lata. Nie bez znaczenia jest fakt, że oprócz samego sprzętu, który trafia do jednostek, szkolimy też żołnierzy, którzy mają go używać. W ten sposób usprawniamy proces eksploatacji Krabów, sprzętu z najwyższej półki – podkreśla Bartłomiej Zając.

W skład DMO Regina wchodzą – poza 24 samobieżnymi armatohaubicami Krab kal. 155 mm – trzy wozy dowódczo-sztabowe, osiem wozów dowódczych, sześć wozów amunicyjnych i wóz remontu uzbrojenia i elektroniki.