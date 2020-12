Choinki dla chorych i dzieci z domu dziecka

- To nie będą na pewno takie Święta Bożego Narodzenia, jakie znamy, a życzenia zdrowia, które będziemy sobie składali, często niestety telefonicznie, będą miały znacznie bardziej realny niż tylko symboliczny wymiar. Dlatego też każdy gest, który naszym pacjentom ten czas uczyni łatwiejszym do przeżycia w chorobie i z dala od rodziny, jest bardzo ważny. W imieniu całego personelu medycznego i naszych pacjentów - dziękuję - mówi komendant 109. szpitala płk Krzysztof Pietraszko.

Na pomysł dostarczenia drzewek do potrzebujących wpadł komendant 109. szpitala wojskowego z przychodnią przy ul. Piotra Skargi w Szczecinie płk Krzysztof Pietraszko. O drzewka dla przebywających w jego placówce ochrony zdrowia, która obecnie jest przeznaczona do leczenia wyłącznie zarażonych wirusem Covid-19 poprosił żołnierzy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na ten apel odpowiedziała natychmiast Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie i w ten sposób we wtorek kilkanaście świątecznych drzewek - jodeł kaukaskich z Nadleśnictwa Nowogard trafiło do szpitala przy ul. Piotra Skargi a także małych pacjentów oddziału św. Mikołaja w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej.

Świąteczne drzewka trafiły do pacjentów „covidowego” szpitala przy ul. Piotra Skargi, dzieci na oddziale onkologii szpitala przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie oraz wychowanków Domu Dziecka w Pyrzycach. Choinki od Lasów Państwowych dostarczyli we wtorek zachodniopomorscy terytorialsi.

- Przekazując bożonarodzeniowe drzewka my leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie dzielimy się lasem, w którym gospodarujemy na co dzień. Mam nadzieję, iż zieleń i zapach tych drzewek korzystnie wpłynie na stan fizyczny i psychiczny zarówno pacjentów zmagających się koronowirusem, jak i dzieci oraz młodzieży walczących z chorobami nowotworowymi w szczecińskich placówkach medycznych. Z pewnością dostarczy też wiele radości wychowankom domu dziecka - dodaje dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek. - Głęboko wierzę, iż osoby obecnie chore już niedługo będą mogły samodzielnie odwiedzać polskie lasy i będą mogły cieszyć się ich pięknem oraz korzystać z ich dobrotliwego wpływu na zdrowie. Niech te pachnące choinki rozświetlą czas Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkim życzę przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku - dodaje dyrektor.

W środę kolejne drzewka terytorialsi zawiozą do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 Pyrzycach. To jej podopiecznymi opiekują się od kilku miesięcy żołnierze 141 batalionu lekkiej piechoty 14 ZBOT z Choszczna. Terytorialsi odwiedzają wychowanków podczas uroczystości, biorą udział w najważniejszych wydarzeniach patriotycznych, wspólnie z żołnierzami Amerykańskiej Armii organizowali dla nich wydarzenia sportowe i wycieczki.

- My, terytorialsi jesteśmy tu po to, by pomagać i wspierać lokalną społeczność, szczególnie tych, którzy pomocy potrzebują. Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym chcielibyśmy być blisko siebie, wśród najbliższych, znajomych. Tym razem, ze względu na pandemię, nie powinniśmy. Ale łączą nas symbole Bożego Narodzenia, takie jak choinka czy to w domu, czy tam, gdzie jesteśmy, nawet nie z własnej woli. Żołnierze z dumą i życzeniami zdrowia, niosą te świąteczne drzewka chorym i wychowankom domu dziecka. Niech te choinki dadzą choćby namiastkę rodzinnego, Bożego Narodzenia - mówi dowódca 14 ZBOT płk Tomasz Borowczyk.

Tekst: Marcin Górka/ rzecznik prasowy 14 Zachodniopomorskiej BOT