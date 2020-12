Zawsze gotowi nieść pomoc

Marynarze Komendy Portu Wojennego Gdynia, w trakcie realizacji czynności służbowych w Helu, udzielili pomocy mężczyźnie, który zasłabł oczekując na przyjazd autobusu komunikacji miejskiej.

Do zdarzenia doszło 26 listopada br. około godz. 10.00 w Helu. Bosman Dawid Dudek oraz starszy marynarz Marek Stachowicz, pełniący służbę dyżurną w Punkcie Bazowania Hel, udając się na kontrolę do pobliskiego kompleksu wojskowego zauważyli leżącego na ławce mężczyznę. Zatrzymali się i po stwierdzeniu, że mężczyzna jest nieprzytomny natychmiast przystąpili do udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz powiadomili służby ratunkowe. Około godziny 10.10 na miejsce przybyli ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej Hel i przejęli akcję ratunkową.

Godna postawa marynarzy nie pozostała niezauważona. Na ręce komendanta Portu Wojennego Gdynia wpłynęło podziękowanie za profesjonalne działania marynarzy od Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu.