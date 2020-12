Żołnierze w pierwszym etapie szczepień na COVID-19

Żołnierze Wojska Polskiego, policjanci, strażacy, pogranicznicy oraz pracownicy służby zdrowia – m.in. te grupy zawodowe ujęto w pierwszym etapie Narodowego Programu Szczepień. Zgodnie z dokumentem żołnierze będą także pomagać w transporcie ludzi na szczepienia i organizować mobilne punkty. Szczepić będzie też personel 13 wojskowych szpitali.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dziś Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. Podczas konferencji prasowej szef rządu podkreślił, że tym samym Polska dołącza do grona państw w ramach Unii Europejskiej, które już w styczniu rozpoczną szczepienia swoich obywateli. – Mamy już dzisiaj zakontraktowanych ponad 60 mln dawek od sześciu firm, które jako pierwsze przedstawiły swoją dokumentację do akceptacji przez odpowiednie agencje medyczne. Priorytetem jest zaszczepienie jak największej liczby osób – powiedział premier. Szef rządu zapewnił też, że szczepionki będą dobrowolne, darmowe i dostępne dla wszystkich – także dla osób niemobilnych: starszych, chorych, niepełnosprawnych. – Moment, w którym pierwsza Polka lub Polak przystąpi do szczepienia, będzie momentem zwrotnym. Według specjalistów, dzisiaj to jedyne remedium, żeby pozbyć się koronawirusa raz na zawsze – podkreślił Morawiecki. Powołał się także na opinie specjalistów, którzy ostrzegają, że styczeń i luty mogą przynieść jeszcze większy wzrost zachorowań niż ten, który odnotowaliśmy w Polsce w październiku i listopadzie. – W wielu krajach mówi się o trzeciej fali. Zwalczmy koronawirusa, bo razem możemy tego dokonać – dodał szef rządu.

W rządowym dokumencie zapisano, kto w pierwszej kolejności dostanie szczepionkę. W tzw. etapie zero szczepienia na COVID-19 otrzymają pracownicy służby zdrowia, personel domów pomocy społecznej i ośrodków opiekuńczych, a także personel pomocniczy i administracyjny w placówkach zdrowia oraz stacjach sanepidu.