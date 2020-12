Nowy zastępca dowódcy 8 FOW

14 grudnia komandor Jarosław Kukliński objął stanowisko zastępcy dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Wcześniej przez ponad 8 lat był szefem szkolenia świnoujskiej flotylli. Uroczystość odbyła się w Sali Tradycji w Klubie 8 FOW.

Komandor Jarosław Kukliński - Urodził się 13 sierpnia 1963 r. w Gdańsku. Po ukończeniu Liceum Lotniczego w Dęblinie w 1982 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1986 r. został promowany na pierwszy stopień oficerski, a po ukończeniu studiów w 1987 r. rozpoczął służbę w 1. Dywizjonie Kutrów Rakietowo – Torpedowych jako dowódca działu artyleryjsko-rakietowego na okręcie ORP „WŁADYSŁAWOWO”. W 1991 r. objął stanowisko dowódcy okrętu ORP „PUCK”. W latach 1996 – 2004 pełnił służbę na Stanowisku Dowodzenia Marynarki Wojennej jako dyżurny operacyjny ds. rozpoznania, a następnie starszy dyżurny operacyjny. Od momentu powstania Centrum Operacji Morskich (2004 r.) pełnił w nim służbę na stanowisku szefa Wydziału Administracji Ogólnej. W 2006 r. oddelegowany został do Mons w Belgii do Polskiego Narodowego Przedstawicielstwa Wojskowego jako starszy specjalista ds. Marynarki Wojennej w SHAPE (Naczelne Dowództwo Sił Sojuszniczych w Europie). Po powrocie do kraju w 2009 r. objął stanowisko szefa Ośrodka Planowania Wsparcia w Centrum Operacji Morskich. W 2011 r. przeniesiony został do rezerwy kadrowej i rozpoczął podyplomowe studia operacyjno – strategiczne w Akademii Obrony Narodowej.