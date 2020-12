Żołnierze CSSP oddają osocze

Żołnierze koszalińskiego Centrum Szkolenia zaangażowani są w walkę z pandemią od wielu miesięcy. Wspierają funkcjonowanie m.in. Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika i Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Koszalinie. Między innymi kontaktują się z pacjentami koordynując działania związane z prowadzonymi badaniami, przekazują informacje o prowadzonych działaniach, potrzebach kwarantanny lub izolacji, zbierają informacje i przekazują je placówkom medycznym. Udzielają odpowiedzi na pytania i starać się rozwiewać wątpliwości pacjentów. Dzwoniąc do koszalińskiego Sanepidu można spodziewać się rozmowy z żołnierzem.

Wielu żołnierzy pełniących służbę w CSSP sami przeszli COVID-19. Znaczna część żołnierzy CSSP chorobę ma już za sobą. To sprawni i wysportowani ludzie, którzy zakażenie przeszli bezobjawowo. Przyłączyli się do naszej resortowej akcji „Pokonałeś koronawirusa – oddaj osocze”. Do udziału w kampanii oprócz Mariusza Błaszczaka, szefa resortu obrony narodowej, zachęcał także dowódca generalny RSZ generał Jarosław Mika. Obaj chorowali na COVID-19.

Kolejny raz grupa żołnierzy CSSP przybyła 10 grudnia do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Oddają osocze, mając nadzieję, że zawarte w nim przeciwciała pomogą skuteczniej zwalczyć wirusa pacjentom z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami. Robią to z poczucia obowiązku bez wahania decydując się na ten krok. Do końca roku kolejnych kilkunastu żołnierzy Centrum Szkolenia Sił Powietrznych żołnierzy odda osocze.

Tekst: kpt. J. Barczewski