„Lubimy pomagać” – terytorialsi na oddziale covidowym

Szer. Piotr Lubański oraz szer. Piotr Lubański Junior – ojciec i syn, to terytorialsi, którzy swój wolny czas spędzają w szpitalu w Wołominie by pomóc personelowi w opiece nad pacjentami chorymi na COVID-19.

REKLAMA

Od momentu wybuchu drugiej fali pandemii obaj pełnią służby w szpitalu w Wołominie, gdzie realnie odciążają personel medyczny szpitala. Zgłaszając się jako ochotnicy do służby w szpitalu, towarzyszyła im obawa, wiedzieli, że narażają siebie i swoich bliskich, jednakże sumienie nie pozwalało im na pozostanie obojętnymi w tak trudnej sytuacji w jakiej znalazła się służba zdrowia.

Początkowo ich wsparcie polegało na szeroko pojętej logistyce wewnętrznej czyli dostarczaniu pacjentom paczek od krewnych, dostarczanie próbek materiału biologicznego do laboratorium, dystrybucja pościeli czystej i brudnej oraz dostarczanie z magazynów na oddziały maseczek, fartuchów, strzykawek, opatrunków czy płynów do dezynfekcji. Niedawno przyszedł moment wsparcia również personelu na oddziale zakaźnym - Służbę na oddziale covidowym zaczęliśmy po przejściu przez nas tej choroby. Teraz nie czuję obawy, że mogę się tam zarazić koronawirusem i narażać na to swoich bliskich, przynajmniej w najbliższym czasie. Oczywiście nadal jesteśmy ostrożni, używamy wszelakich zabezpieczeń i przestrzegamy zasad sanitarnych – komentuje starszy Lubański.

Od kiedy służbę pełnią na oddziale zakaźnym, diametralnie zmieniła się specyfika i zakres ich zadań w szpitalu. Większość pacjentów, którymi się opiekują na oddziale są to pacjenci leżący, którym żołnierze podają posiłki, wykonują czynności pielęgnacyjne, poprawiają maseczki tlenowe, pomagają przy zmianie pozycji, ale także dbają o to, by pacjent na czas dotarł na badanie diagnostyczne, pomagają również personelowi w utrzymaniu czystości na oddziale. Dzięki takiemu zaangażowaniu odciążają personel, ale także są wsparciem emocjonalnym dla pacjentów, rozmawiają z nimi, dodają otuchy.

- W tej służbie najgorszym obciążeniem jest to, że jednego dnia rozmawiasz z człowiekiem, nawiązujesz relację, a drugiego dnia już go nie ma. Niestety ze śmiercią spotykamy się tam codziennie. Na szczęście są również sytuacje, które napełniają nas nadzieją. Kiedy pacjent mimo ciężkiego stanu, wygrywa walkę i wchodzi zdrowy do domu! Skrzydeł dodają nam ludzie i ich wdzięczność, zawsze miło jest usłyszeć od pacjentów, którymi się opiekowaliśmy podziękowania i słowa, że nigdy nas nie zapomną. Chcielibyśmy życzyć wszystkim walczącym jeszcze pacjentom szybkiego powrotu zdrowia! Pozdrowić tych, którzy zdrowi powrócili do swoich domów! Podziękować za wspólną służbę wszystkim kolegom i koleżankom oraz personelowi za współpracę – powiedział szer. Lubański senior.

Ty też możesz zostać terytorialsem i nieść pomoc innym.

Ochotnicy, którzy chcieliby spróbować swoich sił w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej mogą składać wnioski zarówno osobiście w swoich macierzystych Wojskowych Komendach Uzupełnień jak i przez Internet poprzez platformę ePUAP. Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego można znaleźć na stronie www.wojsko-polskie.pl/5bot/.

Najbliższe szkolenie zaplanowane jest na 18-19 grudnia i będzie ono kontynuowane od 6 do 17 stycznia oraz 23-24 stycznia. Natomiast pierwsze wcielenie oraz szkolenie podstawowe w nowym roku również będzie rozłożone w czasie i odbędzie się od 4 do 17 stycznia i 23-24 stycznia. Kolejne: 19.02 – 06.03.2021, 09 – 24.04.2021, 25.06 – 10.07.2021, 20.08 – 04.09.2021, 05.11 – 20.11.2021.

Tekst: Aneta Szczepaniak/ rzecznik prasowy 5 Mazowieckiej BOT