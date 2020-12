Niespodzianka od podchorążych AMW

Podchorążowie II roku Akademii Marynarki Wojennej po raz kolejny, w tym trudnym okresie pandemii, nie pozostali obojętni. Tym razem odpowiedzieli na list 9-letniego Ludwika z Żor zafascynowanego morzem, marynarką wojenną i wszystkim co z nią związane.

Przysłał list do uczelni oraz zrobiony własnoręcznie okręt jako prezent, który został wyposażony w marynarski akcent w postaci cukierków z rumem. Podchorążowie udowodnili, że mają otwarte serca oraz umysły i postanowili zrobić niespodziankę chłopcu w związku ze zbliżającym się Mikołajem, kupując okręt z klocków oraz przekazując materiały promocyjne związane z morskim rodzajem sił zbrojnych.

Ponadto chłopiec otrzymał list w którym podchorążowie zapraszają go do odwiedzenia Akademii Marynarki Wojennej, jak tylko sytuacja sanitarno-epidemiologiczna w kraju na to pozwoli. Jest to kolejna akcja pokazująca, że mimo trudnego czasu dla Nas wszystkich, można sprawić wiele radości tak miłym gestem w odległych o blisko o 600 km Żorach.