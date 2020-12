Terytorialsi w gotowości, by zasilić w prąd szpital polowy

Kontenerowa elektrownia polowa, którą ma w wyposażeniu 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, zasili w prąd szpital polowy na Okęciu.

Mazowieccy terytorialsi posiadają nowoczesny sprzęt niezbędny do zabezpieczenia działalności lekkiej piechoty oraz samodzielnych kompanii, m.in. urządzenie wytwarzające energię elektryczną. Jest to Kontnerowa Elektrownia Polowa typu KEP 900 , która składa się z 5 kontenerów. Urządzenie może być użyte w zdarzeniach kryzysowych. Potrafi zasilić nie jedną wioskę, osiedle, przychodnie, szpital stacjonarny czy polowy. Elektrownia już została przetestowana i może pracować non stop. KEP z mazowieckiej brygady już od 25 listopada czeka na zabezpieczenie zasilania tymczasowego szpitala organizowanego na terenie 1 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Warszawie.

Elektrownię obsługuje 2 specjalnie przeszkolonych żołnierzy kompanii dowodzenia 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Są gotowi, aby o każdej porze dnia i nocy by uruchomić elektrownię na potrzeby szpitala. Montaż i uruchomienie Kontenerowej Elektrowni Polowej trwa 3-4 godziny. Wszystko zleży oczywiście od ukształtowania terenu i warunków panujących na miejscu. Elektrownia wyposażona jest w elektroniczny systemy sterowania. Sama się synchronizuje i podaje taką ilość prądu, jaka w danym momencie jest wymagana. Maksymalna moc urządzenia to 900 KW.