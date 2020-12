Żołnierze 16 Dywizji oddają osocze

Odpowiadając na apel szefa MON żołnierze z jednostek 16 Dywizji Zmechanizowanej, którzy zakazili się koronawirusem i wyzdrowieli, włączają się w akcję oddawania osocza. Wiedzą bowiem, że oddawanie osocza jest gestem, który ma ogromne znaczenie, dlatego skłania do mobilizacji i udzielania pomocy najbardziej potrzebującym.

Żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej uczestniczą nie tylko w akcji wsparcia podmiotów medycznych, Policji Państwowej w walce z pandemią Covid-19, ale także włączają się w akcję oddawania osocza, dokładając cegiełkę do ratowania życia i zdrowia zakażonych koronawirusem.

To nie jedyny obszar gdzie przejawia się aktywność żołnierzy jednostek podległych. Od tygodni żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej realizują zadania w ramach operacji „Trwała odporność” wspierając w działaniu 4 Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej. Obecnie w akcję pomocy zaangażowanych jest około 230 żołnierzy, w tym lekarzy i ratowników medycznych 16DZ. Wyszczególniając, żołnierze zgrupowanymi w 4 zespołach wymazowych są w gotowości do wsparcia szpitali i placówek medycznych do pobierania wymazów na obecność koronawirusa, ponadto żołnierze wspierają placówki medyczne w zakresie triażu, obsługi baz danych ELC (prowadzenia ewidencji łózek COVID), udzielają pomocy Policji w ramach sprawdzania miejsc osób przebywających na kwarantannie a także wspierają Domy Pomocy Społecznej w kilku miejscowościach województwa warmińsko-mazurskiego.

Narodowe Centrum Krwi informuje, że ratunkiem dla ciężko chorych jest terapia osoczem od ozdrowieńców – osób, które wyzdrowiały lub przeszły zakażenie bezobjawowo. Osoby, które chcą oddać osocze, kontaktują się z najbliższym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Osocze mogą oddać osoby w wieku 18–65 lat po zakażeniu SARS-CoV-2, po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19, u których minął okres, co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji. Przetaczanie osocza „ozdrowieńców” jest skuteczne i może pomóc chorym na COVID-19. Jeden dawca, jednorazowo może być źródłem leku dla trzech pacjentów.

Tekst: mjr Marek Nabzdyjak