Szpital na Okęciu coraz bliżej

– Wojskowy szpital tymczasowy w 1 Bazie Lotnictwa Transportowego na warszawskim Okęciu został zbudowany w koncepcji modułowej i zapewni wysoką jakość procesu leczenia chorych na COVID-19 oraz zagwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu – podał resort obrony w swoim komunikacie. W szpitalu będzie 250 łóżek, w tym 30 przeznaczonych do intensywnej opieki medycznej.

Trwają ostatnie prace w wojskowym szpitalu tymczasowym, który powstaje na Okęciu w Warszawie. Placówka nadzorowana przez Wojskowy Instytut Medyczny przeznaczona będzie do leczenia pacjentów z COVID-19. Finalizowane są prace przy organizacji i budowie szpitala, został on też wyposażony w sprzęt medyczny. Rozpoczęto również prace przy organizacji szpitala halowego na ul. Szaserów.

Doświadczenia z Szaserów

Obecnie finalizowane są prace przy organizacji i budowie szpitala. W hali na Okęciu przeprowadzono prace techniczne dostosowujące hangar lotniczy do potrzeb placówki medycznej. Inwestorem prac jest Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie. Jak podaje Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, zbudowano m.in. ścianki działowe, instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną, grzewczą oraz tlenową. – Szpital został wyposażony w potrzebny sprzęt medyczny, a w najbliższych dniach otrzyma łóżka, ponieważ te, które zostały wcześniej dostarczone, nie spełniały wysokich medycznych norm – poinformował resort obrony.

Szpital budowany jest pod nadzorem Wojskowego Instytutu Medycznego i opiekę nad pacjentami zapewnią m.in. lekarze ze szpitala przy ul. Szaserów w Warszawie. Minister obrony Mariusz Błaszczak zaznacza, że specjaliści z WIM zapewnią najwyższą jakość leczenia. – Doświadczony i profesjonalny zespół lekarzy z Szaserów należy do najlepszych specjalistów, a szpital WIM już dziś zajmuje się opieką nad chorymi na koronawirusa – mówił minister na konferencji w połowie listopada.

Resort obrony podkreśla, że w zorganizowaniu szpitala wykorzystano doświadczenia zebrane podczas wiosennych misji medycznych odbytych podczas pierwszej fali epidemii we Włoszech i USA. Ich koordynator, kpt. dr n. med. Jacek Siewiera, jest dyrektorem medycznym placówki na Okęciu. – Przeniesiemy do szpitala tymczasowego doświadczenia dotyczące tego, w jaki sposób organizować opiekę nad chorymi, właściwie dobierać procedury diagnostyczne i terapeutyczne – zapewniał podczas konferencji w listopadzie gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM.

Jak informuje MON, do pracy w szpitalu zgłosiła się już większość z ponad 400 poszukiwanych pracowników, m.in. lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych. Nabór jest jednak nadal otwarty. Zainteresowani swoje kandydatury mogą zgłaszać poprzez portal WIM.

Placówka przy WIM

Rozpoczęto również prace przy organizacji szpitala halowego zlokalizowanego przy siedzibie WIM na ul. Szaserów. Powstał plan placówki budowanej według koncepcji opracowanej przez ekspertów medycznych WIM na bazie doświadczeń z leczenia chorych na COVID-19 w klinikach WIM oraz obserwacji z misji poza granicami kraju. – Potencjał szpitala to 66 łóżek wyposażonych w respiratory i kardiomonitory, z czego 60 wyposażone będzie w standardzie pozwalającym na intensywną opiekę medyczną – podaje resort obrony. Maksymalnie może tam stanąć 120 łóżek respiratorowych. Szpital będzie przygotowany do leczenia najcięższych przypadków zakażeń, zostanie wyposażony w urządzenia do diagnostyki obrazowej m.in. tomografii komputerowej i zdjęć rentgenowskich.

MON informuje, że szpital będzie jednocześnie pełnić funkcję ośrodka szkoleniowego dla kadry medycznej, kierowanej następnie do pracy w innych szpitalach tymczasowych. Obiekt, w razie potrzeby, będzie mógł zostać przemieszczony w inne miejsce w Polsce.

Wykonawcą inwestycji, która ma zostać zakończona do 29 stycznia 2021 roku, jest firma Strabag Sp. z o.o. Obecnie trwa zamawianie sprzętu medycznego. – 30 proc. dostaw zostanie zrealizowanych do połowy grudnia, a 70 proc. maksymalnie do końca stycznia 2021 roku – czytamy w komunikacie. Projekt jest finansowany ze środków MON.

Tymczasowe szpitale wojskowe działają już: we Wrocławiu w ramach tamtejszego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego oraz w Krynicy pod patronatem 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Krakowa. Przygotowywany jest szpital w Ciechocinku przez lekarzy 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy.