Przysięgali na sztandar, rozpoczęli służbę

Ślubowanie na sztandar to szczególny dzień w życiu każdego żołnierza. To jedna z najbardziej doniosłych wydarzeń. Jest zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego, podczas którego żołnierze mieli m.in. zajęcia z obsługi broni, strzelanie, taktykę (marsz w terenie, zachowanie w przypadku ataku, bytowanie, elementy survivalu i wiele innych), a także uczyli się udzielania pomocy medycznej.

„Szesnastka” to jedynie wstęp do 3-letniego szkolenia. Są to nie tylko szkolenia rotacyjne – czyli jeden weekend w miesiącu. To także szkolenia dodatkowe i dwutygodniowe szkolenie zintegrowane, po każdym roku służby.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej duża część żołnierzy zostanie zaangażowana do zwalczania skutków pandemii. Ruszą ze wsparciem do szpitali i domów pomocy społecznej, będą odciążać medyków w pobieraniu wymazów i transporcie próbek, zaangażują się w honorowe krwiodawstwo i pomoc kombatantom.

Ze względów sanitarnych szkolenia podstawowe i wyrównawcze (w miniony weekend ukończyło je 200 osób) realizowane były w ścisłym reżimie sanitarnym. Także przysięga odbyła się bez udziału rodzin i zaproszonych gości.

Transmisję z uroczystej przysięgi w Ciechanowie można obejrzeć na YouTube, na oficjalnym kanale Wojsk Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Obecnie terytorialsi są zaangażowani w operację „Trwała odporność”, związaną ze zwalczaniem skutków pandemii.

Tekst: płk Marek Pietrzak/ rzecznik prasowy WOT