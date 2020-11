Amerykanie biorą drony na celownik

Pentagon zamierza wprowadzić dla żołnierzy poszczególnych rodzajów sił zbrojnych nowe, ujednolicone szkolenie w zakresie zwalczania dronów. Ma się tym zająć specjalny ośrodek szkoleniowy. Bez wątpienia na współczesnym polu walki zwalczanie dronów to coraz bardziej kluczowa umiejętność, decydująca czasami o powodzeniu misji albo wręcz o przetrwaniu. Bezzałogowe aparaty latające coraz częściej bowiem wpływają na przebieg całych kampanii.

Jeśli przyjrzeć się ostatniej odsłonie konfliktu o Górski Karabach, widać wyraźnie, że azerskie sukcesy w niszczeniu ormiańskiego sprzętu i wojska to wynik tzw. lepszej świadomości sytuacyjnej. A ta w dużej części jest zasługą dronów właśnie. Bez m.in. tureckich Bayraktarów TB2 przebieg walk wyglądałby bez wątpienia korzystniej dla strony ormiańskiej, choć trzeba zaznaczyć, że w tym przypadku mowa o maszynach klasy MALE, zdolnych do przenoszenia uzbrojenia. Do ich zwalczania można zastosować zarówno klasyczną artylerię lufową, jak i pociski przeciwlotnicze klasy MANPADS. Tymczasem poważnym wyzwaniem mogą być również dużo mniejsze aparaty, klasy mini czy mikro, często przenoszone przez jednego człowieka i zdolne do lotu przez wydawałoby się zaledwie kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. Jednak dzięki takiemu urządzeniu nawet pojedyncza drużyna dysponuje własnym sprzętem umożliwiającym rozpoznanie w jej bezpośrednim otoczeniu. Jeśli dodatkowo dane te mogą być współdzielone dzięki sieciocentryczności, transmitowane na bieżąco do innych elementów szerszego systemu, wspomniana świadomość sytuacyjna rośnie w postępie wręcz wykładniczym.

Przeprowadzona w tym roku przez Pentagon analiza wykazała, że żołnierze poszczególnych rodzajów amerykańskich sił zbrojnych nie przechodzą jednolitego szkolenia dotyczącego zwalczania małych dronów. Co więcej okazało się, że tego typu szkolenia w ogóle nie zostały wyodrębnione w programie. Kwestie związane ze zwalczaniem mniejszych aparatów bezzałogowych są elementem różnych kursów, o różnej jakości, przy czym brak ich powtarzalności i ewaluacji powoduje, że żołnierze z czasem tracą nabyte umiejętności.