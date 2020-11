Wojskowi wspierają medyków

Wykonują wymazy, pomagają medykom w szpitalach, stacjach pogotowia i centrach krwiodawstwa, budują tymczasowe szpitale covidowe. Opiekują się kombatantami i seniorami, dostarczając im posiłki, a także wspierają policję w kontrolowaniu osób przebywających na kwarantannie. Ponad 6,5 tysiąca wojskowych zaangażowanych jest w walkę z pandemią.

6452 żołnierzy zaangażowanych jest w operację „Trwała odporność”. Z tego 3000 to żołnierze z jednostek podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, a kolejne 3000 stanowią terytorialsi. Do walki z pandemią siły deleguje także Inspektorat Wsparcia SZ, Dowództwo Garnizonu Warszawa oraz uczelnie: Wojskowa Akademia Techniczna i Akademia Wojsk Lądowych.

Najwięcej żołnierzy – ponad 1800 – skierowano do szpitali. Wojskowi pomagają w ponad 660 placówkach, a w 369 pomagają w pracach administracyjnych i uzupełniają m.in. elektroniczny system ewidencji medycznej (dot. on głównie liczby zajętych łóżek i wolnych respiratorów). Mundurowi cały czas pobierają także wymazy w kierunku COVID-19. Tylko wczoraj 636 żołnierzy pobrało przeszło 9600 wymazów. Badania wykonują w 12 punktach „Test&Go”, m.in. w Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Toruniu i Szczecinie, a także w 245 punktach przyszpitalnych. Na terenie Polski działają również 282 zespoły wymazowe. Żołnierze pobierają materiał do badań także w DPS-ach oraz w domach ludzi objętych kwarantanną.

Żołnierze pamiętają także o seniorach i kombatantach. Objęli opieką 34 domy pomocy społecznej i ponad 700 kombatantów. Wielu z nich dostarczają ciepłe posiłki, leki, a czasami i drobne zakupy. Wojsko pomaga także policji w kontrolowaniu osób przebywających na kwarantannie i monitorowaniu ich potrzeb. Na terenie 11 województw zadania te wykonują samodzielnie.

W walkę z pandemią cały czas zaangażowani są m.in. żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Ponad 150 pancerniaków pobiera wymazy, wspiera szpitale i działa z policją w województwie lubuskim, a przeszło 330 żołnierzy „Czarnej Dywizji” te same czynności wykonuje na terenie Dolnego Śląska.

Od początku wybuchu pandemii aktywni są także żołnierze 6 Brygady Powietrznodesantowej. – Obecnie w działania antycovidowe zaangażowanych jest ponad 280 spadochroniarzy. 6 Brygada wydziela także cztery karetki do transportu chorych – podaje ppor. Marcin Rutkowski z dowództwa 6 BPD. – Nasi żołnierze współpracują z terytorialsami z Małopolski i ze Śląska. Pomagamy w transporcie chorych, pobieramy wymazy i wspieramy szpitale – dodaje oficer. Spadochroniarze pomagają m.in. przy budowie tymczasowego szpitala dla pacjentów covidowych w Katowicach. Zajmują się tam m.in. przenoszeniem łóżek, pomagają w przygotowaniu miejsc dla pacjentów oraz rozpakowywaniu i montowaniu sprzętu medycznego.