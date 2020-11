Ostatnie w tym roku pieniądze na zapomogi

MON uruchomiło drugą i ostatnią tegoroczną transzę pieniędzy na zapomogi dla żołnierzy zawodowych. Do najbardziej potrzebujących może trafić 2 mln 700 tys. zł. W sumie na ten cel resort obrony narodowej przeznaczy w tym roku niemal 13 mln zł.

Zapomogi to rodzaj finansowego wsparcia dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Może być ona spowodowana zdarzeniem losowym, klęską żywiołową, długotrwałą chorobą lub śmiercią członka rodziny. Ubieganie się o zapomogę uzasadniają też inne przyczyny, które powodują znaczne pogorszenie się warunków materialnych żołnierza i jego rodziny. Pieniądze dla potrzebujących MON wypłaca ze specjalnego funduszu. Zgodnie z podpisaną przez ministra Mariusza Błaszczaka decyzją właśnie została uruchomiona druga tegoroczna transza pieniędzy. To w sumie 2 mln 700 tys. zł.

Najwięcej z tej puli, bo 2 mln 226 tys., otrzyma Dowództwo Generalne RSZ, a większość z tej kwoty (2 mln 176 tys. zł) trafi do jednostek podległych tej instytucji. Dowództwa: Operacyjne i Garnizonu Warszawa otrzymają odpowiednio 20 tys. zł i 57 tys. zł. Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej będzie miała do rozdysponowania dla potrzebujących – 93 tys. zł, a Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – 85 tys. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z kolei otrzyma w sumie 171 tys. Pieniądze zostaną przeznaczone dla potrzebujących żołnierzy służących zarówno w jednostkach podległych pod IWsp SZ, jak też w jednostkach, które pozostają na przydziale gospodarczym tej instytucji. W ramach drugiej transzy pieniądze trafią też do jednostek wojsk specjalnych. Formoza otrzyma 28 tys. zł, a Jednostka Wojskowa Komandosów – 20 tys. zł.