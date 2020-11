Szkolenie świętoszowskich saperów

W trakcie zajęć instruktorzy zwracali uwagę na szczegóły, detale i każdą nawet najprostszą czynność, gdyż one mogą mieć wpływ na realizację zadania. Żołnierze rozpoczynali szkolenie od ustawiania i zdejmowania pojedynczych min. Dopiero po sprawdzeniu tego elementu saperskiego rzemiosła można było bezpiecznie i poprawnie rozpocząć wykonanie pól minowych.

Jednak zanim saperzy przystąpili do szkolenia praktycznego wcześniej przeszli szkolenie teoretyczne w formie wykładów i prezentacji, które miało na celu przypomnieć i na nowo zaznajomić żołnierzy z niezbędną wiedzą. Następnie zaś, żołnierze uczestniczyli w ustawianiu ćwiczebnych min, najpierw bez materiału wybuchowego, a później ćwiczebnych min z bojowym zapalnikiem. - Dopiero wówczas po sprawdzeniu, żołnierz jest gotowy do stawiania pojedynczej miny, a potem do ustawiania pola minowego w składzie drużyny - wyjaśnia por. Andrzej Dobrzyński.

Podczas zajęć wykorzystano do celów szkoleniowych bojowe środki minersko-zaporowe. - Używanie w szkoleniu saperskim bojowych środków minersko-zaporowych zawsze powoduje skok adrenaliny związany ze świadomością możliwości bojowych wykorzystywanych materiałów, dlatego wcześniej zdobyte doświadczenie okazuje się tutaj bardzo przydatne. Niezbędne jest zatem bezdyskusyjne przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa podczas posługiwania się bojowymi środkami wybuchowymi - opisywał dalej por. Andrzej Dobrzyński.

Zajęcia zakończyło sprawdzenie terenu pod kątem ewentualnych niewybuchów.

Tekst: mjr Artur Pinkowski