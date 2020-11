Dunaj-20: Sprawdzian kolejnej zmiany PKW Rumunia

Ćwiczenie Dunaj to stały element narodowej certyfikacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego przygotowującego się do realizacji zadań w ramach dostosowanej Wysuniętej Obecności, czyli tFP (ang. tailored Forward Presence) w Rumunii. Do wyjazdu na misję przygotowuje się kolejna zmiana.

Żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej wykonują zadania mandatowe na terenie naszego sojusznika od 2017 roku, jednoznacznie wskazując, że Siły Zbrojne Rzeczpospolitej są bardzo aktywne w zakresie zapewniania poczucia bezpieczeństwa i stabilności w Europy. Ponad 200-osobowy kontyngent tworzą w zdecydowanej większości żołnierze 17 Brygady Zmechanizowanej, a ich głównym zadaniem w rejonie misji jest wspólne szkolenie pod auspicjami Wielonarodowej Dywizji Południowy-Wschód.