NATO broni cyberprzestrzeni

NATO testuje zdolności do działań w cyberprzestrzeni. W ćwiczeniach „Cyber Coalition ’20” wzięło udział prawie tysiąc żołnierzy i cywili z kilkudziesięciu państw. Wśród nich nie zabrakło także Polaków. Sojuszniczy eksperci zmierzyli się z wyzwaniami, jakie niesie za sobą działanie w piątej domenie operacyjnej.

Organizowane przez Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji (Allied Command Transformation – ACT) ćwiczenia „Cyber Coalition ’20”, podczas których szkolili się eksperci w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, to jedno z największych tego typu przedsięwzięć na świecie. – Ćwiczymy odpowiedzi na różne zagrożenia, testujemy nowe procedury, a także technologie w domenie cyber. Musimy upewnić się, że NATO jest gotowe na wyzwania, jakie przyniesie przyszłość – mówił podczas konferencji prasowej kontradmirał Rene Tas z ACT.

Kmdr Robert Buckles, dyrektor „Cyber Coalition ’20” dodał, że celem ćwiczeń było „wzmocnienie zdolności Sojuszu do odstraszania, obrony i przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni i poprzez cyberprzestrzeń”. Wyjaśnił, że na potrzeby tych działań została utworzona fikcyjna wyspa Icebergen, zamieszkała przez dwie narodowości – należącą do NATO Andvarię i neutralną do tej pory Harbardus. Nowy rząd tej drugiej okazał się jednak niechętny sąsiadowi, jak i samemu Sojuszowi, co spowodowało tarcia między państwami. Dlatego NATO zdecydowało się wysłać na wyspę misję, przypominającą stacjonujące w Europie batalionowe grupy bojowe NATO, której zadaniem była manifestacja więzi sojuszniczych i odstraszanie potencjalnych agresorów. W rezultacie działań przeciwnika zarówno natowski kontyngent, jak administracja i siły zbrojne Andvarii stały się celem cyberataków. – Uczestnicy ćwiczeń musieli sprostać włamaniom do sieci, wykryć i powstrzymać próby szpiegostwa, manipulacji danymi, a także odeprzeć ataki na infrastrukturę krytyczną – wyjaśnił dyrektor ćwiczeń.