Pancerne koty w akcji

Głównym elementem i jednocześnie celem ćwiczenia Lampart-20, będzie sprawdzenie poziomu wyszkolenie żołnierzy 2 batalionu czołgów 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, a także sprawdzenie dowództwa i sztabu w planowaniu, organizowaniu i dowodzeniu podległymi elementami ugrupowania bojowego w działaniach zbliżonych do rzeczywistych.

Kilkuset żołnierzy batalionów czołgów, pododdziałów wsparcia i dowodzenia oraz organ dowodzenia 1. Warszawskiej Brygady Pancernej szkolenie poligonowe w obiektach OSPWL w Nowej Dębie rozpoczęło blisko miesiąc temu. Jednak dopiero od soboty pancerne manewry pk. Lampart-20 wejdą w decydującą fazę, a całe szkolenie potrwa do 28 listopada.

Szkolenia poligonowe odbywają się cyklicznie, jednak ocena stopnia wyszkolenia jest okresem kończącym kilkumiesięczny cykl przygotowań batalionu do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem. Jest to czas, w którym dowódca brygady mówi "sprawdzam".

Ćwiczenie pk. Lampart-20, które rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 27 listopada będzie składać się z kilku etapów: planowania i organizacji walki, wykonania natarcia, opanowania obiektu, pokonania przeszkód wodnych oraz wykonania rajdu i zniszczenia elementów przeciwnika. Ćwiczenie pk. Lampart-20 będzie zwieńczeniem ponad 2 letniego okresu szkolenia warszawskich pancerniaków z 2 batalionu czołgów.



Pancerniacy z Wesołej do chwili obecnej zrealizowali szereg zajęć szkoleniowych dla załóg czołgów Leopard 2A4 i 2A5 m.in. strzelania i kierowania ogniem. Ich działania zarówno podczas szkolenia jak i w ramach ćwiczenia Lampart-20 wspierają żołnierze innych pododdziałów brygady w tym: kompania saperów, kompania rozpoznawcza czy żołnierze batalionu dowodzenia, batalionu logistycznego oraz przeciwlotnicy.



W ćwiczeniu pk. Lampart-20 zaangażowane będą także inne jednostki z składu 18 Dywizji Zmechanizowanej m.in siły i środki z 19. Brygady Zmechanizowanej oraz pluton czołgów T-72 z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich do realizacji zadań jako OPFOR. Na korzyść Pierwszej Pancernej działać będzie pluton szturmowy z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, chemicy z Brodnicy oraz element wsparcia z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Tekst: ppor. Jacek Piotrowski