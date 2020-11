16 Dywizja rozpoczęła ćwiczenie Tumak-20

16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana rozpoczęła największe tegoroczne ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem TUMAK–20. Jednostki wojskowe wykonają zadania taktyczne i ogniowe nie tylko w rejonie obiektów szkoleniowych OSPWL Orzysz, ale także w terenie przygodnym poza poligonem.

Rozpoczynając ćwiczenie dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Krzysztof Radomski zaznaczył, że tegoroczna edycja ćwiczenia ma wymiar szczególny. W związku z ograniczeniami sanitarnymi spowodowanymi pandemią, stanowiska dowodzenia ćwiczących jednostek pozostają w swoich macierzystych lokalizacjach, przepływ meldunków i zadań realizowany będzie w formie zdalnej przez wojskowe sieci teleinformatyczne. Wskazując zasadnicze cele i zadania stojące przed kierownictwem ćwiczenia i ćwiczącymi wojskami gen. Radomski podkreślił, że ćwiczenie TUMAK-20 jest kontynuacją ćwiczenia dowódczo-sztabowego pk. DZIK-20, przeprowadzonego w październiku i łączy w całość ćwiczenie taktyczne jednostek podległych Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz Grupy Bojowej NATO Efp stacjonującej na terytorium RP. Życząc jak najlepszej realizacji zadań, dowódca dywizji zaapelował do wszystkich uczestników ćwiczenia o bezwzględne przestrzeganie i zachowanie obostrzeń sanitarnych obowiązujących w związku z pandemią COVID-19.

Istotą ćwiczenia jest sprawdzenie stopnia przygotowania 15. Brygady Zmechanizowanej do prowadzenia działań taktycznych oraz zgrywanie działania dowództw i sztabów z działaniem wojsk w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych we współdziałaniu z pododdziałami sojuszniczymi, WOT i Układem Pozamilitarnym. Ponadto, podczas ćwiczenia poddziały wojsk zmechanizowanych, pancernych oraz artylerii rakietowej i lufowej zrealizują szereg różnorodnych zadań ogniowych.