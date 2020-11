Walka z COVID-19 trwa

Żołnierze wspierali także pracowników 104 stacji sanitarno-epidemiologicznych. W Warszawie do tego działania zostali skierowani podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej.

600 żołnierzy, którzy utworzyli 182 zespoły wymazowe, pobrało w weekend ponad 10 tysięcy próbek od osób, które mogą być nosicielami koronawirusa. Te działania były prowadzone zarówno z przyszpitalnych punktach pobrań, mobilnych typu drive-thru, a także w domach osób przebywających na kwarantannie i w domach pomocy społecznej.

Ale nie są to jedyne działania, jakie wojsko podejmuje w DPS-ach. W weekend żołnierze pracowali w 19 takich placówkach. Do każdej z nich, w zależności od lokalizacji, zostali skierowani terytorialsi z najbliższej brygady. Jak informuje płk Marek Pietrzak, oficer prasowy DWOT, zakres działań zależy od lokalnych potrzeb. – Na przykład, 5 Brygada OT pomaga, mierząc temperaturę pensjonariuszy i personelu, a także wspiera placówkę w pracach logistycznych, 10 BOT odpowiada za dystrybucję żywności, a 12 BOT pomaga w opiece nad pensjonariuszami – wylicza oficer.

W weekend ponad tysiąc żołnierzy skontrolowało 83 tysiące osób, które odbywają kwarantannę. – Większość takich działań realizujemy wspólnie z policjantami, jednak w siedmiu województwach funkcjonują już patrole składające się tylko z żołnierzy – mówi płk Pietrzak.

Przez cały czas żołnierze angażują się także w działania na terenach szpitali tymczasowych. Chodzi zarówno o wspieranie personelu placówek w opiece nad pacjentami, jak i o pomoc w organizowaniu kolejnych szpitali. W weekend żołnierze prowadzili prace budowlane na terenie placówek powstających m.in. w Płocku, Katowicach, Opolu i Warszawie. Wszystko wskazuje jednak na to, że takich działań będzie w przyszłości więcej. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, poinformował dziś, że intensywne prace trwają także na terenie 1 Bazy Lotnictwa Transportowego. To właśnie w tym miejscu powstaje jeden ze szpitali tymczasowych dla pacjentów chorych na COVID-19. Placówka, którą nadzorować będzie Wojskowy Instytut Medyczny, ma być gotowa do działania pod koniec miesiąca. – W szpitalu zostanie przygotowanych 250 łóżek, w tym 30 łóżek dla pacjentów, którzy będą wymagać intensywnej opieki lekarskiej – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Szef MON zaapelował także do lekarzy i pielęgniarek, aby zasili szeregi personelu medycznego, który będzie pracował w szpitalu. Chętni mogą się zgłaszać za pośrednictwem portalu internetowego: szpitaltymczasowy.wim.mil.pl.