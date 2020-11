Zmarła major Lidia Markiewicz-Ziental ps. „Lidka”, żołnierz batalionu AK "Zośka"

Wraz z pogrążoną w smutku rodziną informujemy, że na wieczną służbę odeszła major w stanie spoczynku Lidia Markiewicz-Ziental ps. „Lidka”. Lidka była sanitariuszką, najmłodszym żołnierzem batalionu Armii Krajowej „Zośka”. Urodziła się 17 grudnia 1929 roku w Warszawie.

Pani Lidia Markiewicz-Ziental, ps. „Lidka”, swój udział w Powstaniu Warszawskim rozpoczęła w Szpitalu Karola i Marii, 3 sierpnia 1944 r. zgłosiła się ochotniczo ("postarzając się" o 3 lata) do batalionu "Zośka", w którym otrzymała przydział do patrolu sanitarnego II plutonu 3 kompanii "Giewonta". Brała udział we wszystkich akcjach kompanii, m.in. w ciężkich walkach na Woli, w natarciu na obóz koncentracyjny Gęsiówka, skąd wyzwolono ok. 350 Żydów z różnych krajów Europy. Lidka jako jedna z nielicznych przeszła cały szlak bojowy zgrupowania "Radosław". Dwukrotnie ranna we wrześniu 1944 r. na Górnym Czerniakowie, dwukrotnie odznaczona Krzyżem Walecznych.

Lidka na zawsze pozostanie dla nas wzorem żołnierza obywatela. Cześć jej pamięci!