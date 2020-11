Zmiany w dodatkowym wynagrodzeniu

Objęcie prawem do dodatkowego wynagrodzenia wszystkich żołnierzy pełniących dyżury ratownicze w służbie poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) i systemie ratownictwa morskiego (SAR) – to jeden z najważniejszych zapisów projektu rozporządzenia przygotowanego przez MON. Dokument trafił do konsultacji międzyresortowych.

Przepisy dotyczące dodatkowego wynagrodzenia dla żołnierzy zawodowych obowiązują od 2004 roku. Obejmują one między innymi żołnierzy zawodowych czasowo pełniących obowiązki służbowe albo tych, którzy wykonują powierzone przez przełożonych zadania wykraczające poza zakres czynności wynikających z zajmowanego stanowiska. Te ostatnie to na przykład niektóre dyżury medyczne, loty próbne samolotem lub śmigłowcem, nurkowania doświadczalne, a po nowelizacji rozporządzenia w 2008 roku także nieetatowe całodobowe służby wewnętrzne i garnizonowe oraz między innymi dyżury pełnione w ramach systemu obrony powietrznej NATO i poszukiwawczo-ratownicze we współdziałaniu jednostek marynarki wojennej z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa.

Niektóre z tych przepisów MON postanowiło zaktualizować. Przygotowany projekt nowelizacji rozporządzenia trafił do konsultacji międzyresortowych.