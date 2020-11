Mazowieccy terytorialsi wspierają szpital tymczasowy na PGE Narodowym

Do działań w szpitalu tymczasowym skierowano 12 żołnierzy pracujących w trybie zmianowym. Dodatkowo od dwóch tygodni żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady OT z uprawnieniami na wózki widłowe pomagają w rozbudowie tego szpitala.

Obecnie trwa wprowadzanie terytorialsów do wszystkich szpitali w kraju. Ich zadaniem jest przejęcie części obowiązków pracowników placówek medycznych związanych z pobieraniem wymazów, a tym samym odciążenie wykwalifikowanego personelu, który dyrektorzy szpitali mogą skierować do najbardziej potrzebujących pacjentów. Dodatkowo terytorialsi zajmą się sprawami administracyjnymi. Ich wsparcie polega na obsłudze elektronicznego systemu ewidencji. Żołnierze będą wprowadzać do systemów dane, pozyskiwane od dyrektorów placówek.

WOT realizują operację pod nazwą „Trwała Odporność”. Jej cel skupia się w pięciu słowach: Zapobiegaj, Identyfikuj, Izoluj, Wspieraj, Odtwarzaj. W swoich działaniach żołnierze WOT ukierunkowują się na wsparciu opieki medycznej, służb sanitarnych i samorządów. Przeprowadzają badania wymazowe, pomagają chorym w izolatorium, wspierają w opiece nad pensjonariuszami w domach pomocy społecznej oraz wspierają Policję w monitorowaniu przestrzegania obostrzeń przez osoby objęte kwarantanną.

Oprócz żołnierzy WOT w działania szeroko angażowani są żołnierze zawodowi z jednostek z innych rodzajów sił zbrojnych podległych Dowództwu Generalnemu RSZ, Inspektoratowi Wsparcia SZ oraz Dowództwu Garnizonu Warszawa.

Tekst: szer. Marlena Rosłaniec, rzecznik prasowy 6MBOT