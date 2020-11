Szkolenie żołnierzy w opiece nad leżącymi pacjentami

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej włącza się w działania przeciwkryzysowe. Jako wiodąca instytucja szkoleniowa wykorzysta swój potencjał w tym w czym czuje się najlepiej – szkoleniu. CS WOT opracowało kurs, którego celem jest przygotowanie żołnierzy do wykonywania zadań opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób starszych, pensjonariuszy zakładów opieki lekarskiej i domów pomocy społecznej.

Żołnierze WOT w ramach wsparcia systemu ochrony zdrowia w walce z pandemią wielokrotnie do tej pory realizowali zadania, które wymagały umiejętności opieki i obchodzenia się z leżącymi pacjentami. Do tej pory do tych zadań był wykorzystywany personel WOT, który posiadał wymagane doświadczenie. Coraz większy zakres wsparcia jakiego udzielają żołnierze WOT w ramach operacji „Trwała Odporność” spowodował konieczność zwiększenia liczby żołnierzy posiadających takie kompetencje, stąd inicjatywa CS WOT uruchomienia specjalistycznego kursu.

Do tej pory żołnierze WOT już wielokrotnie wykonywali zadania związane z opieką nad leżącym pacjentem, najczęściej pracując w Domach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczych. Jednym z ostatnich przykładów takich działań jest dom seniora w Jaworznie, gdzie grupa żołnierzy WOT wspólnie z wolontariuszami i lekarzem GOPR wzięła na siebie ciężar zabezpieczenia funkcjonowania placówki po tym jak koronawirusem zakaziło się kilkudziesięciu pensjonariuszy oraz prawie wszyscy pracownicy. Żołnierze WOT mają też do czynienia z pacjentem leżącym wykonując swoje obowiązki w blisko 500 szpitalach na terenie kraju.