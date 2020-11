12 Brygada walczy z COVID-em

Najważniejszym zadaniem „Błękitnej” Brygady jest szkolenie, ale systematycznie coraz bardziej angażuje się w walkę z pandemią koronawirusa.

Obecnie 12 Brygada Zmechanizowana przygotowuje III kontyngent do misji w Libanie, realizuje kursy SERE i szkoli ochotników w ramach służby przygotowawczej, jednak pomimo tych zadań z każdym tygodniem rośnie zaangażowanie szczecińskiej jednostki wojskowej we wsparcie służby zdrowia. Te istotne korelacje podkreśla czasowo pełniący obowiązki Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej pułkownik Roman Brudło: - „Środowisko bezpieczeństwa stawia przed nami zagrożenia epidemiczne, w których musimy funkcjonować i łączyć wszystkie aspekty działania Sił Zbrojnych”.

Kilkudziesięciu żołnierzy „Błękitnej” Brygady udziela pomocy w tej chwili 8 szpitalom na terenie Pomorza Zachodniego (to m. in. 109 Szpital Wojskowy w Szczecinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie czy Szpital w Barlinku), a kolejni są utrzymywali w gotowości do działania.