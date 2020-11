Infolinia wsparcia ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych

Przypomnijmy: wiosną tego roku WOT uruchomiły aplikację „Platforma wsparcia WOT”. Jest to aplikacja webowa dostępna pod adresem: https://pomocwot.ron.mil.pl, mogą z niej korzystać tylko zarejestrowane podmioty. Aby dokonać rejestracji należy wysłać email z wnioskiem o rejestrację na adres: pomocwot(at)mon.gov.pl, w odpowiedzi wnioskodawca otrzyma wiadomość z prośbą o przesłanie szczegółowych danych niezbędnych do rejestracji. Po przejściu rejestracji użytkownik otrzymuje pełen dostęp do usługi.

Dotychczas składane wnioski dotyczyły głównie potrzeb transportu i dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących, zaopatrzenia w materiały ochronne i płyny do dezynfekcji, zakupów i dostarczania leków, wsparcia personelu ośrodków pomocy społecznej i medycznego, czy też budowy polowych izb przyjęć.

Obecne uruchomienie telefonicznej infolinii jest kolejnym działaniem podejmowanym przez Wojska Obrony Terytorialnej w ramach wsparcia działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Operacja prowadzona przez WOT nosi nazwę „Trwała Odporność”. Jej cel skupia się w pięciu słowach: Zapobiegaj, Identyfikuj, Izoluj, Wspieraj, Odtwarzaj. W swoich działaniach żołnierze WOT ukierunkowują się na wsparciu opieki medycznej, służb sanitarnych i samorządów. Przeprowadzają badania wymazowe, pomagają chorym w izolatorium, wspierają w opiece nad pensjonariuszami w domach pomocy społecznej oraz wspierają Policję w monitorowaniu przestrzegania obostrzeń przez osoby objęte kwarantanną.

Oprócz żołnierzy WOT w działania szeroko angażowani są żołnierze zawodowi z jednostek z innych rodzajów sił zbrojnych podległych Dowództwu Generalnemu RSZ, Inspektoratowi Wsparcia SZ oraz Dowództwu Garnizonu Warszawa.

Tekst: płk Marek Pietrzak/DWOT