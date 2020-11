Gotowi by nieść pomoc

Żołnierze Czarnej Dywizji nie tylko są zaangażowani w ich podstawowe zadanie, jakim jest szkolenie oraz bycie w pełnej i natychmiastowej gotowości do obrony granic kraju, ale także aktywnie niosą pomoc potrzebującym w tym trudnym czasie pandemii Covid-19.



Już wiosną tego roku, żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) aktywnie nieśli pomoc, zabezpieczając transporty środków medycznych, wspierając Policję w kontrolowaniu kwarantanny. Chronili także granicę państwa w pasie południowo-zachodnim, a także wydzielali zespoły medyczne do bezpośrednich działań anty pandemicznych.

Obecnie kawalerzyści spod znaku husarskiego skrzydła w ramach operacji „Trwała odporność” zostali zaangażowani wraz z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej w walkę z niewidzialnym wrogiem. W pierwszej kolejności było to m.in. wsparcie 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej (16DBOT) o cztery zespoły do pobierania wymazów, które działają w rejonie województwa dolnośląskiego. Natomiast w rejon odpowiedzialności 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (12WBOT) skierowano jeden taki zespół oraz żołnierzy z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, aby wspólnie nieść pomoc dla pensjonariuszy Domu Seniora „Atrium” w Zielonej Górze. Ponadto medycy z Czarnej Dywizji uczestniczyli także w trudnych i skomplikowanych akcjach ewakuacji Domów Pomocy Społecznej w Zielonej Górze czy też w Jaromirowicach. Ponadto w trybie ciągłym w wyznaczonych jednostkach Czarnej Dywizji są utrzymywane kilkudziesięcioosobowe zespoły do dezynfekcji w gotowości do natychmiastowego użycia. A także w sześciu miastach na terenie obiektów wojskowych są przygotowane rejony kwarantanny z ponad tysiącem miejsc.