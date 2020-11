W weekend szkolili się, by dziś stanąć do walki z wirusem

Piątek, 30 października, był pierwszym dniem w dotychczasowej historii 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, kiedy wszyscy żołnierze otrzymali wezwania do natychmiastowego stawiennictwa w swoich pododdziałach. Powodem wezwania była potrzeba uzupełnienia wybranych kompetencji przez cały stan osobowy oraz dokonanie synchronizacji działań we wszystkich liniach wysiłku operacji "Trwała odporność" do końca 2020 roku.

Już w czwartek po południu rozpoczęło się alarmowanie żołnierzy. Zgonie z wytycznymi Dowództwa WOT ze stawiennictwa zostali zwolnieni żołnierze zatrudnieni w systemie ochrony zdrowia, komunikacji miejskiej, transporcie międzynarodowym oraz druhowie OSP zaangażowani w działania przeciwkryzysowe. Łącznie do Brygad OT oprócz żołnierzy zaangażowanych już w operację, przybyło dodatkowo 19 503 żołnierzy, co stanowi 84% stanów osobowych.

Przez weekend żołnierze 5 MBOT z Ciechanowa, Komorowa, Siedlec i Zegrza odbywali szkolenia, ukierunkowane na nabycie kompetencji, które zostaną wykorzystane w działaniach przeciwkryzysowych. Są to szkolenia medyczne, przeciwepidemiologiczne, ale też topografii wojskowej na potrzeby zwiększonego zaangażowania w monitoring kwarantanny. Przeglądowi i uzupełnieniu poddano całe wyposażenie medyczne, w tym również to, wydane żołnierzom OT do domu. Oprócz samych szkoleń opracowano plany służb i powołań żołnierzy do końca roku. Celem jest ich zdekonfliktowanie z osobistymi i zawodowymi zobowiązaniami żołnierzy w długookresowej perspektywie czasu. Żołnierzom WOT w czasie weekendowego powołania zostało też wydanych do całodobowej dyspozycji niemal 2 000 plecaków medycznych. Otrzymali je Ci żołnierze, którzy posiadają kompetencje co najmniej na poziomie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zgodnie z poleceniem, mają nimi dysponować w domu, pracy oraz w czasie innych czynności codziennych np. w szkole, sklepie oraz innych miejscach.