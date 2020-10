Zespół Ewakuacji Medycznej spieszy na ratunek

Żołnierze Zespołu Ewakuacji Medycznej 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie zrealizowali zadanie transportu medycznego.

29 października obsada Zespołu Ewakuacji Medycznej (ZEM) przeprowadziła ewakuację medyczną amerykańskiego żołnierza do szpitala wojskowego w Ramstein w Niemczech. Transport odbył się na pokładzie odpowiednio wyposażonego i przygotowanego samolotu CASA C-295M. Lot w obie strony przebiegł bezproblemowo, a ratownicy i załoga wrócili do Krakowa w godzinach wieczornych.

Samoloty C-295M w wersji wyposażenia kabiny ładunkowej przystosowanej do transportu medycznego realizują ewakuacje medyczne od 10 lat. Każdorazowo loty te są zabezpieczane pod względem medycznym przez ZEM z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego. ZEM to wyspecjalizowany pododdział personelu medycznego, który w oparciu o specjalistyczne wyposażenie zdolny jest do transportu rannych i poszkodowanych, także tych w stanie krytycznym. ZEM ma na swoim koncie transporty polskich żołnierzy z Afganistanu, z amerykańskiego szpitala z Ramstein do Polski, a także z Kosowa, Francji, Hiszpanii czy północnej Afryki.



Tekst: kpt. Martyna Fedro-Samojedny