Blisko 20 tys. żołnierzy zaangażowanych w walkę z koronawirusem

Obecna sytuacja wymaga nadzwyczajnych działań. Więcej wojska zaangażuje się w walkę z koronawirusem. W związku z rosnącą liczbą zakażeń poleciłem, aby nie mniej niż 20 tys. żołnierzy pomagało w przeciwdziałaniu pandemii. Rozszerzamy także skalę zadań, które będą realizowali żołnierze – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej po odprawie z dowódcami Wojska Polskiego.

Zgodnie z decyzją szefa MON docelowo, w walkę z koronawirusem będzie zaangażowanych nie mniej niż 20 tys. żołnierzy zarówno Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i wojsk operacyjnych. Głównym zadaniem wojskowych będzie odciążenie cywilnego systemu ochrony zdrowia. Żołnierze rozszerzą zakres realizowanych zadań, angażując się m.in. w budowę tymczasowych szpitali czy w jeszcze większej niż dotychczas skali pomagając w cywilnych szpitalach.

Żołnierze będą organizować kolejne punkty drive thru, w których pobierane są wymazy. Wojsko zaangażowane jest już w 225 punktach, a docelowo ma przejąć wszystkie takie punkty w całym kraju. Utrzymywane są także mobilne zespoły wyjazdowe do pobierania wymazów, które działają m. in. w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczych. Cały czas żołnierze – ratownicy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy są kierowani na specjalistyczne szkolenia, po ukończeniu których będą mogli pobierać wymazy i tym samym wzmacniać już działające zespoły wymazowe oraz pomagać w opiece nad pacjentami.