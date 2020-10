Podyplomówki dla nauczycieli klas mundurowych

Nauczyciele chcący uczyć w nowo tworzonych oddziałach przygotowania wojskowego będą mogli podnieść swoje kompetencje zawodowe na podyplomowych studiach w Akademii Sztuki Wojennej. Nowy kierunek powstał przy współpracy Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem RP”.

Zajęcia praktyczne dla nauczycieli koordynatorów certyfikowanych klas mundurowych i oddziałów przygotowania wojskowego w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, październik 2020 r. Fot. CSŁiI

Akademia Sztuki Wojennej jest uczelnią wojskowo-cywilną. Zajmuje się m.in. kształceniem wojskowych i cywilnych kadr na potrzeby bezpieczeństwa i obronności. – Zależy nam, by nasi absolwenci dysponowali nowoczesną wiedzą i byli dobrze przygotowani do realizacji zadań nie tylko w strukturach Sił Zbrojnych RP, lecz także administracji publicznej i instytucjach związanych z bezpieczeństwem i obronnością – mówi płk dr hab. Leszek Elak, prorektor ASzWoj. Oferta edukacyjna Akademii jest sukcesywnie rozszerzana. W tym roku nowością są studia podyplomowe adresowane do nauczycieli i osób chcących zostać pedagogami w tzw. klasach mundurowych.