Japoński, podwodny i nowoczesny – poznajcie okręt Taigei

Zgodnie z wytycznymi narodowego planu obrony z 2010 roku Japonia zdecydowała się na zwiększenie liczby posiadanych okrętów podwodnych z 16 do 22 jednostek. Planowane na marzec 2022 roku wprowadzenie do służby zwodowanego właśnie Taigei pozwoli ten plan zrealizować. Dziś Morskie Siły Samoobrony dysponują 20 okrętami podwodnymi (9 z nich należy do typu Oyashio, 11 do typu Soryu), w przyszłym roku do linii trafi ostatnia z serii jednostek tego drugiego typu. Dodatkowo dwa najstarsze okręty typu Oyashio wykorzystywane są jako jednostki szkolne (najstarsze, czyli wcielone do służby w latach 1998 i 1999, przebudowane na szkolne w latach 2015 i 2017). Soryu są pierwszymi japońskimi okrętami podwodnymi wyposażonymi w niezależny od powietrza napęd (AIP), na dziesięciu jednostkach są to silniki Stirlinga, ostatnie dwa wyposażone są w nowatorski system akumulatorów litowo-jonowych.

Budżet obronny Japonii sukcesywnie się zwiększa od ośmiu lat. W przyszłym roku budżetowym, który w Japonii rozpoczyna się 1 kwietnia, ma osiągnąć wartość 55 mld USD, co będzie oznaczać ośmioprocentowy wzrost w porównaniu z rokiem bieżącym. Premier Yoshihide Suga nie schodzi z drogi wyznaczonej przez poprzedniego szefa rządu, Shinzo Abe, i chce wzmacniać Japońskie Siły Samoobrony, tak by mogły one lepiej stawiać czoła wyzwaniom i zagrożeniom stwarzanym przez Chińską Republikę Ludową oraz Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną. Jednym z nowo wprowadzanych do służby systemów uzbrojenia będą okręty podwodne typu Taigei.

W taki sam system będą wyposażone jednostki typu Taigei. Planowana jest budowa serii siedmiu tych okrętów, z czego cztery zostały już zakontraktowane (trzy znajdują się w budowie). Przy wyporności standardowej w wynurzeniu ok. 3 tys. ton będą one mieć 84 m długości i 9,1 m szerokości. Załogę będzie stanowić ok. 70 osób, uzbrojenie zaś sześć wyrzutni torpedowych kal. 533 mm, zdolnych do odpalania zarówno torped, jak i pocisków przeciwokrętowych Harpoon. Okręty te będą również wyposażone w wyrzutnie celów pozornych, służących do mylenia wystrzelonych w ich kierunku torped.



Okret podwodny typu Taigei.

Na pierwszy rzut oka Taigei (tylko o ok. 100 ton cięższe) przypominają jednostki typu Soryu, różnią się jednak pod względem wyposażenia. Zmodyfikowany został system sonarowy oraz okrętowy system walki, do ich produkcji użyto zaś nowych materiałów, charakteryzujących się większą zdolnością do absorpcji szumów, co czyni okręt cichszym. Do napędu użyto nowych baterii litowo-jonowych, które Japończycy uznali za bardziej wydajne od silników Stirlinga. Taigei wejdzie do służby w 2022 roku, kolejne dwa okręty trafią do wyposażenia w latach 2023–2024, harmonogram wcielania następnych jednostek nie jest jeszcze znany. Będą one zastępowały typ Oyashio, czyli okręty wprowadzone do służby między rokiem 2000 a 2008.

Japonia ma dziś jedną z najnowocześniejszych i największych marynarek wojennych świata (choć formalnie są to wciąż Morskie Siły Samoobrony), ale potrzebuje też nowoczesnych okrętów podwodnych. Aktywność jednostek chińskich, również na spornych wodach archipelagu Senkaku/Diaoyu, jest coraz większa. Chiny dysponują dziś czterema strategicznymi i sześcioma uderzeniowymi (kolejne trzy w rezerwie) atomowymi okrętami podwodnymi, a także czterdziestoma ośmioma okrętami konwencjonalnymi (plus jedną jednostką służącą do testów pocisków balistycznych). W bieżącej dekadzie do służby trafią również okręty atomowe nowego typu. Także sąsiednia Republika Korei zamierza zbudować kolejne okręty podwodne, przy czym powracają pomysły budowy okrętów z napędem jądrowym. Państwa Dalekiego Wschodu konsekwentnie dążą do tego, by zostać mocarstwami morskimi.