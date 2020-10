Ochotnikom wręczono broń w 12 Brygadzie

27 października w koszarach 12 Brygady Zmechanizowanej wręczono broń ochotnikom, którzy rozpoczęli służbę przygotowawczą.

Dzień wcześniej 150 osób przekroczyło bramę koszar Błękitnej Brygady, aby ochotniczo odbyć szkolenie w Wojsku. Z kolei podczas wtorkowej uroczystości symbolicznego wręczenia broni dla delegacji 4 żołnierzy dokonał podpułkownik Mariusz Ostapiak w imieniu Dowódcy 12 Brygady.

W przemówieniu kierowanym do ochotników podpułkownik Ostapiak podkreślił znaczenie tego wydarzenia: - Wręczenie broni jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdego żołnierza, bo wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Ma to charakter symboliczny i jest istotnym krokiem na drodze do złożenia przysięgi wojskowej.