52 mld zł w budżecie MON na 2021 r.

W przyszłym roku pula środków na obronność ma osiągnąć rekordową wartość 51 mld 833 mln 722 tys. zł. Zdecydowana większość pieniędzy została zapisana w części 29. ustawy – obrona narodowa. Tu niemal co trzecią złotówkę zarezerwowano na wydatki majątkowe (15,78 mld zł). Chodzi m.in. o realizację programów inwestycyjnych, zarówno krajowych, jak i związanych z obecnością sojuszników. Z kolei na wydatki osobowe (np. uposażenia i wynagrodzenia) przeznaczono ponad 12 mld zł. Ponad 9,5 mld zł MON będzie mogło wydać na zakup usług m.in. remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz materiałów i wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, energii, a także środków żywności. Natomiast koszt emerytur i rent wojskowych został oszacowany na 7,7 mld zł.

W przyszłym roku budżet obronny wyniesie niemal 52 mld zł. To wzrost w porównaniu z tegorocznym o ponad 1,8 mld zł. W 2021 roku wydatki na obronność wyniosą 2,2 proc. PKB. – Ten budżet pozwoli na realizację priorytetowych celów, takich jak modernizacja sił zbrojnych czy organizacja szkoleń – zapewniał wczoraj posłów wiceminister obrony Sebastian Chwałek.

Ponad 2,1 mld zł resort obrony będzie miał do dyspozycji, by wesprzeć (dotacjami i subwencjami) realizację zadań związanych z obronnością. Środki przeznaczone na wydatki bieżące to 1,84 mld zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1,83 mld zł.

Oprócz wydatków ujętych w części 29. projektu budżetu jest jeszcze kwota 445 mln 774 tys. zł, która choć jest przeznaczona na realizację zadań związanych z obronnością, ale została zapisana w innych częściach ustawy budżetowej. Chodzi tu o środki finansowe na Program Mobilizacji Gospodarki czy Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. Do wydatków obronnych zalicza się także środki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych oraz Agencji Mienia Wojskowego, czyli przeznaczane na inwestycje mieszkaniowe dla wojskowych. Tu mowa o kwocie 205,7 mln zł.