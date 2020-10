Ochotnicy do służby wojskowej w kieleckim Centrum

26 października w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych odbyło się wcielenie kandydatów na żołnierzy służby przygotowawczej, którzy przez najbliższe kilka tygodni będą poznawać tajniki żołnierskiego rzemiosła.

Szkolenie podstawowe zostało poprzedzone kursem e-learningowym, który trwał dwa tygodnie i pozwolił przyszłym żołnierzom zapoznać się z zasadami obowiązującymi w wojsku. Przed nimi szkolenie praktyczne, które potrwa do 21 listopada i zakończy się przysięgą wojskową. Jednakże, żeby osiągnąć ten cel elewi będą musieli wykazać się dużą determinacją, zdyscyplinowaniem oraz wiedzą.

– Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych cyklicznie przygotowuje elewów do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu instruktorów żołnierze są świetnie przygotowani do egzaminów końcowych, które ich czekają. Służba wojskowa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba ochotników. Motywacja oraz chęć służby Ojczyźnie stanowi o patriotyzmie młodzieży, która nie boi się wyzwań i dąży do realizacji swoich marzeń – zaznacza komendant CPdMZ płk dr Paweł Chabielski.