Włosko-polski czołg?

Nasi południowi sojusznicy, podobnie jak Polska, od dłuższego czasu zabiegali o dołączenie do realizowanego od kilku lat przez Niemcy i Francję programu budowy czołgu podstawowego kolejnej generacji o nazwie Main Ground Combat System . Ponieważ ich starania nie przyniosły do tej pory rezultatów, rząd w Rzymie chce stworzyć, wykorzystując swój przemysł obronny, konkurencyjne wielonarodowe konsorcjum. – Trwają poszukiwania potencjalnych partnerów, którym zaproponujemy spójny projekt mający na celu opracowanie wspólnego, europejskiego pojazdu – wyjaśniał wiceminister obrony Włoch Angelo Tofalo włoskim parlamentarzystom na początku października.

REKLAMA

Jednym z krajów, do których skierowali ofertę włoscy politycy oraz przedstawiciele przemysłu obronnego, jest Polska. „Ministerstwo Obrony Włoch zwróciło się do części państw UE, w tym Polski, z propozycją współpracy przy projekcie dotyczącym platform lądowych. W Ministerstwie Obrony Narodowej trwa analiza tej propozycji” – informuje Wydział Prasowy Centrum Operacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Do których państw zwrócili się jeszcze Włosi, nie wiadomo. Jednak o tym, że kooperacja między Italią, Polską i Hiszpanią może zaowocować nowym czołgiem podstawowym, są przekonani eksperci z włoskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – Istituto Affari Internazionali. W opublikowanym w kwietniu tego roku raporcie nt. „Main Battle Tanks, Europe and the implications for Italy” wskazywali oni, że włoska armia nie jest skazana tylko na konstrukcję niemiecko-francuską, gdyż konkurencyjny czołg może z powodzeniem stworzyć konsorcjum złożone z państw dysponujących „pancernym” potencjałem przemysłowym, takich właśnie jak Hiszpania oraz Polska.

Wojsko Polskie ma prawie 250 niemieckich czołgów Leopard 2, z czego 105 w dość nowoczesnej wersji 2A5, natomiast 142 sztuki modelu 2A4 (z lat osiemdziesiątych) mają zostać zmodernizowane do standardu Leopard 2PL. Poza tym w linii jest jeszcze ponad 230 czołgów PT-91 Twardy oraz ponad 400 wysłużonych T-72.